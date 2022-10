Az építészeti világnap, október 6. alkalmából vezetett épületbejárást Kovács Péter építész szerdán a Petőfi téri 22 emeletes toronyházban.

Hajdú-Bihar megye legmagasabb, 79 méteres épülete korántsem tartozik Debrecen esztétikus szimbólumai közé, történetéből mégis több érdekességet hallhattak a múltidéző séta résztvevői. A második világháború utáni lakáshiány hívta életre a 22 emeletes toronyház megépítését, de a koncepció része volt az is, hogy míg a Piac utcát az egyik oldalról a Nagytemplom határolja, legyen hasonló monumentális a másik, Petőfi téri végpontja is.

Fél méteres falakkal

– Az építészszakma számára mindig az a legnagyobb kihívás, amikor a klasszikus mérnöki tudással olyat kell létrehozni, amit azelőtt még senki nem alkotott – fogalmazott a szakember. Elmondta azt is, hogy 25 centiméteres vasbetonfalakat szintén ugyanilyen vastagságú kohósalakos hőszigeteléssel borították, így végül a statikai szempontból most is betonbiztos monstrum falai fél méteresek lettek. Hasonló újdonság volt az is, hogy ezt az épületet a többi paneltömbtől eltérően nem két-, hanem háromrétegű üveggel látták el.

A statikai tervezés egyébként Murányi Ernő nevéhez kötődik, aki korábban külföldi szállodák tervezésében is részt vett, és ezt a tapasztalatát kamatoztatta a toronyház tervezésekor.

Az önkormányzati és magántulajdonú lakásokat magában foglaló épületben lakószintenként 11 lakás van, melyek többnyire egy-másfél szobásak, míg legfelül kétszinteseket is kialakíttattak a tervezők.

A tetőre érve a látvány megerősített bennünket abban, hogy az évtizedek alatt leamortizált épületet csakugyan kárpótolja a panoráma: akit nem hatott meg egy-egy jól belátható építkezés, az gyönyörködhetett a tisztán körvonalazódó Bihar-hegységben.