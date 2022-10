A téglási szépkorúakat köszöntötték kedden délelőtt az idősek világnapja alkalmából, a helyi közösségi házban. Szabó Csaba polgármester a köszöntőjében rámutatott a közösségi gondoskodás fontosságára, s kiemelte, hogy Tégláson az idősek mindig számíthatnak a város segítségére.

– Most, amikor az energiaválság miatt soha nem látott megszorításokra kell készülnünk, Tégláson még csak szóba sem került, hogy esetleg bezárjon a szociális gondozási központ – hangsúlyozta a városvezető. Ezután egy jó hangulatú kvíz keretében játszott a résztvevőkkel, és ajándékcsomaggal köszöntötte a jelen lévő legidősebb téglási férfit és asszonyt.

A rendezvényen a Bárczay Anna Városi Óvoda csoportjai a nemzeti összetartozás táncával lépett fel, majd Chebliné Kocsis Erzsébet intézményvezető a 2022. évi INDA programot mutatta be, értékelte a demencia elleni küzdelem eredményességét. A részt vevő szépkorúak mind elismeréssel és köszönettel nyilatkoztak a foglalkozásokról és a helyi lapban megjelent rejtvényekről, fejtörőkről.

Chebliné Kocsis Erzsébet felvillantott egy rövid életképet is a demencia elleni programból, és kiderült az is, hogy miként lehet a legegyszerűbb kérdésekre is egy-egy nótával, helyi népdallal felelni. Az intézményvezető elmondta, hogy a szépkorúak állapotáról nagyon árulkodó képet mutat az, hogy adott esetben nem tudtak végigénekelni egy egyébként ismert, közkedvelt dalt.

Kerekes-Bíró Éva