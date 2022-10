Száz békés megyei család, úgynevezett telepesek érkeztek a Sebes-Körös partjára a nagyváradi káptalan hívására, hogy itt egy új települést alapítsanak 1912-ben. Ennek idén éppen száztíz éve. A hagyományokhoz hűen ezt ünnepelték a késői leszármazottak, és minden újirázi lakos október második hétvégéjén, verőfényes napsütésben. Október 8-án és 9-én sokan ellátogattak Hajdú-Bihar megye legfiatalabb községébe.

Szombat délután háromkor a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templomban ünnepi szentmisével indult a megemlékezés. Rákóczi Jenő plébános méltatta annak a száz családnak az elszántságát, akik elindultak az ismeretlenbe, hogy új életet kezdjenek. Az ünnepi misén Földesi Zoltán orgonázott, Szémán Éva fuvolázott. Ezt követően a templom előtti Emlékparkban folytatódott az ünnepség, amihez a Csökmői Ifjúsági Fúvószenekar szolgáltatta a zenét. Rákóczi Jenő plébános megáldotta az idén nyáron felújított emlékhelyet, ami a száz telepes nevét is őrzi, valamint a világháborúk áldozatainak is emléket állít.

Az összetartozást is jelképező Hajdú-Bihar-puzzle. A képen balról Bulcsu László, jobbról Furák Károly

Forrás: B. Kiss Andrea

Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alelnöke köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében a szülőföld iránti tiszteletre és a jövőben való bizakodásra helyezte a hangsúlyt, majd átnyújtotta Furák Károly polgármesternek a hajdú-bihariak összetartozását jelképező szablyát, és a megyét ábrázoló puzzle-t, aminek – mint mondta – az az értelme, hogy ha egy is hiányzik belőle, akkor már nem egész. Mint ahogy a megye is a településeitől kerek egész.

Köszöntötték a lakosokat

Újiráz polgármestere még egy emléklapot is átvehetett az alelnöktől a település kerek évfordulója alkalmából. Felemelő pillanat volt, amikor a polgármester a szablyát tokjából kihúzva a magasba emelte. A falu első embere az ezt követő beszédében köszönetet mondott a szomszéd települések polgármestereinek, akik egész héten segítséget nyújtottak Újiráznak, hogy az ünnepség méltó lehessen a jubileumi évhez.

Bulcsu László, Furák Károly és Rákóczi Jenő elhelyezték az emlékezés koszorúit az emlékműnél. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is köszöntötték a tavalyi falunap óta született babákat, ifjú házasokat, jubiláló házaspárokat és a legidősebb lakosokat. A megemlékezést szórakoztató műsorok követték. Tücsök Peti a gyerekeknek, a Palmetta és az Animal Cannibals a felnőtteknek nyújtott önfeledt pillanatokat. De tűzijáték és diszkó is várta azt a népes közönséget, akik estére tömeggé alakultak, hiszen a Lord-koncert Újirázra vonzotta a rajongókat is.

Ismét lehetett alkudni

Vasárnap délelőtt ismét szentmise és körmenet várta a többnyire katolikus lakosságot, az utcák pedig végeláthatatlan mennyiségű sátorral, bódéval és hömpölygő emberáradattal teltek meg. Az idő is kedvezett a híres irázi búcsúnak, hiszen szombathoz hasonlóan gyönyörű napsütéses idő volt.

A vásárban édességeket, ruhaneműket, lábbeliket, növényeket, háztartási eszközöket, kosarakat, sajtokat, ágyneműket és még kiskutyákat is lehetett kapni

Forrás: B. Kiss Andrea

A vásárba sétáló sokaság mindent vehetett: a teljesség igénye nélkül ínycsiklandó édességeket, ruhaneműket, lábbeliket, növényeket, háztartási eszközöket, kosarakat, sajtokat, ágyneműket és még kiskutyákat is. Ezen kívül megannyi bódéban lehetett az éhséget csillapítani, szomjúságot oltani, hiszen sok büfés kínálta portékáját.

B. Kiss Andrea