Battai Sugár Katinka, a DEAC világbajnok kardozója jótékonysági célra ajánlotta fel a Debreceni Sportélet szerkesztőségének azt a felső védőruhát, amelyet a kairói világbajnokságon és korábban a tokiói olimpián viselt. A sportoló 2019-ben és 2021-ben megkapta a Békessy Béla sportösztöndíjat, amelyet Debrecen városa a nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredménnyel képviselő sportolók részére adományoz. A szerkesztőség úgy döntött, hogy az ereklyét A Gyermekklinika Alapítványa „Gyermekeinkért Alapítványnak” adja át árverezésre, így a befolyó összeget a gyermekek gyógyítására fordíthatják.

Az alapítvány elsődleges feladatának azt tartja, hogy részben a civil, részben pedig a vállalkozói szférából érkező adományokból fejlesszék a Gyermekklinika műszerparkját és kutatói bázisait, továbbá a klinika munkatársait támogassák abban, hogy különböző konferenciákon, továbbképzéseken részt tudjanak venni.

A Gyermekklinika a progresszivitás csúcspontja itt az észak-keleti régióban. Az adományok nélkül nem sokra mennénk, ezért külön köszönöm, hogy egy ilyen különleges relikviát kapunk most. Nem szeretnénk eltékozolni egy ilyen értéket, ezért döntöttünk úgy, hogy árverésre bocsájtjuk. A bevételből a gyermeksürgősségi ellátást szeretnénk fejleszteni

– mondta dr. Szabó Tamás klinikaigazgató, az alapítvány kuratóriumának elnöke.

– Hatalmas öröm, hogy ezáltal segíthetem a beteg gyerekeket – fogalmazott Battai Sugár Katinka kardvívó. Dávid László edző hozzátette: számukra mindig is fontos volt, hogy segíthessenek.

A Debreceni Sportélet főszerkesztő-helyettesének egy sajnálatos baleset miatt öt éves korában ezen a klinikán mentették meg az életét. – Amikor felmerült az adományozás kérdése, azonnal a Gyermekklinikára gondoltunk – fűzte hozzá Weisz György, majd bejelentette: a Debreceni Sportélet megteszi az első felajánlást, és 50 ezer forinttal indítja el az árverést.

Barcsa Lajos alpolgármester kifejtette, hogy ennél jobb helyre nem is kerülhetett volna az adomány, hiszen a Gyermekklinika fejlesztése mindannyiunk érdeme. – Önkormányzatunk az elmúlt évek gazdaságfejlesztési lépéseinek is köszönhetően napi kapcsolatot ápol az összes multinacionális céggel, illetve egyre több kis- és középvállalkozással. Terveim között szerepel, hogy a cél érdekében őket is megszólítsuk – mondta.

Panyiczki-Berényi Viktória