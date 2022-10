Hatvan éve indult el a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán a hidrobiológia oktatása. Ebből az alkalomból rendezett szakmai konferenciát a Kar a DAB Székházban.

A hidrobiológus képesítéssel rendelkező szakemberek képzésének igénye Debrecenben 1962-ben fogalmazódott meg. Ennek eredményeként 1966-tól lehetett ilyen irányba szakosodni. A 2003-as év egy kiemelt mérföldkő volt, hiszen az egyetem Természettudományi és Technológiai Karán megalakult az önálló Hidrobiológiai Tanszék. Hosszas szervezőmunka eredményeként 2009-től mesterképzés keretében oktatják, 2017-ben pedig elindult az angol nyelvű képzés is.

Dr. Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára

Forrás: Panyiczki-Berényi Viktória

– Hazánk hidrogeográfiai helyzetéből adódóan a természetes vizeket veszélyeztető tényezők mindig is fontosak voltak, ráadásul ezek hatása megtöbbszöröződhet a mostani körülmények között. A megfelelő intézkedések megtételére olyan szakemberekre van szükség, akik a rendelkezésre álló információk alapján hatékonyan képesek reagálni, adatokat integrálni, valamint feltérképezni és megoldani a problémákat – fejtette ki a hidrobiológusok szerepéről szólva dr. Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára.

A hidrobiológiai tanszéken az oktatási tevékenységek mellett fontos szerepet töltenek be a kutatási-fejlesztési feladatok is. A vizsgálatok fő iránya a felszíni vizek minőségi állapotához és élőlényegyütteseihez kapcsolódik. A hallgatóknak 2018-tól lehetőségük van a duális képzésbe is bekapcsolódni.

Dr. Kun Ferenc, az MTA levelező tagja, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar dékánja

Forrás: Panyiczki-Berényi Viktória

Dr. Kun Ferenc, az MTA levelező tagja, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar dékánja kiemelte, hogy a debreceni hidrobiológus közösség kifejezetten aktív. – 2009 óta folyamatosan bővül és fejlődik a hidrobiológus képzés, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban a Karon sajnos több területen is érzékeltük a hallgatói érdeklődés csökkenését. A siker legfőbb oka az, hogy a szakot nagyon jól pozicionálta a tanszék. Ez azt jelenti, hogy a munkaerőpiac egy meghatározott szegmensébe kiválóan képzett szakembereket tudnak nyújtani.

Rámutatott: a tanszéken rendkívül lényeges munka folyik, amelynek a társadalmi hatása is jelentős.

Panyiczki-Berényi Viktória