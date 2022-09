Manapság a vezető ételkiszállítási cégek is megtorpannak azonban. – A koronavírus okozta lezárások miatt nőtt az igény ezekre a vállalatokra. Annak végén azonban az emberek újra örültek az éttermeknek, visszamentek a munkahelyükre, kevesebbet rendeltek, így a korábban tapasztalt növekedés lelassult. Igaz, az iparágnak nem fellegzett be ezáltal, alapvetően továbbra is növekednek a bevételek a piacon, és az éttermeknek is bevételi lábat jelentenek.