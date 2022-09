Az energia- és élelmiszeriparra, valamint az energiaválság kihívásaira fókuszál a Zamat fesztivál szakmai találkozója, amelyet pénteken, a Nagyerdei Stadionban rendeztek meg.

Felkai Beáta helyettes államtitkár a köszöntőjében felidézte, hogy milyen kihívásokkal szembesült az agrárminisztérium a Covid kezdetén, míg a járvány második hulláma már a megoldások időszaka volt.

– A háborús helyzetben az iparnak is napi szinten alkalmazkodnia kell, de továbbra is a jó minőségű, biztonságos hazai élelmiszer előállítása az elsődleges cél – hangsúlyozta. Kifejezte azt is, hogy a jövőben is előtérbe kerülnek kimagasló minőségű termékek, és ennek az agrárszektorban kiemelt szerepe van.

Észszerűsíteni kell

Kósa Lajos országgyűlési képviselő kiemelte: nem kell reménykedni abban, hogy a külső körülmények a közeljövőben javulnak, mivel a háború reakciójaként létrejött szankciós politika mindenhová begyűrűzik. Mindenki elítéli az orosz agressziót, de azt ki lehetett számolni, hogyha EU és az USA embargóval reagál, akkor az európai gazdaságra katasztrofális helyzettel lesz, míg az oroszokat nem billenti meg – mondta.

Emlékeztetett arra is, hogy a 2. világháború után sem a szankciós politika, hanem egyéb események vezettek célhoz. – A politikát nem mindig a ráció vagy a valóság befolyásolja – összegzett. A politikus szerint a válságkezelés kapcsán több megoldás lehetséges. Át kell állítani az ellátási láncot és lefaragni a fölösleges felhasználást, észszerűsíteni és egyszerűsíteni kell.

A belső tartalékok felhasználásáról is beszélt, majd kiemelte: a legcélravezetőbb az, ha minden olyan szabályt, szabványt és eljárási rendet újragondolunk, amelyet az EU-tól átvettünk. – Válság van, emiatt más szabályok érvényesek a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban egyaránt – magyarázta, majd a témában ötletelésre buzdította a hallgatóságot.

Hittel és tudással

Bács Zoltán kancellár kiemelte, hogy a Debreceni Egyetemnek kiemelt stratégiai eleme az élelmiszeripar. – A jelenlegi probléma, így a megoldás sem helyi jellegű, de enni és inni biztosan kell – összegzett. Elmondta, hogy a gazdaságnak újra kell épülnie, mivel a körülmények a pénzügyi rendszereket is próbára teszik, majd úgy fogalmazott: a világ és az emberek mindig megtalálják a megoldásokat, ahogy mi is megtaláljuk majd. A kancellár szerint az áremelkedés hatásai leginkább 2023-ban lesznek érezhetők. – Hittel és tudással kell felkészülni, ezért is fontos az együttgondolkodás, és hogy ilyen jellegű seregszemlén az egyetem szakemberei is jelen legyenek – fűzte hozzá.