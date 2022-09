Várhatóan hat héten belül elkészülhet a Napraforgó utca harmadik ütemének, a Zápor és a Virágos utca közötti szakaszának felújítása. A munkálatok a napokban kezdődtek, a beruházásra összesen 35 millió forintot fordít az önkormányzat saját költségvetéséből.

– Sok minden történt Kismacs életében az elmúlt időszakban. Új játszótér készült, rövidesen átadjuk a kerékpárutat és most a Napraforgó utcának a felújítása folytatódik egy teljes szerkezetcserével – fogalmazott Katona Erzsébet, a körzet önkormányzati képviselője a fejlesztéssel kapcsolatos szerdai sajtótájékoztatón. Mint elmondta, ez az utca a településrész legrosszabb állapotú útszakaszai közé tartozott, amelynek nagyfelületű útjavítási munkálatai két ütemben már lezajlottak 2016. és 2019. között, amikor is először 430, majd 75 folyóméteren újult meg az aszfalt. Eddig 72 millió forintot fordított erre az útszakaszra az önkormányzat. – A kivitelezés várhatóan 6 hétig fog tartani időjárástól függően. Mivel a DKV járatai ezen az útvonalon közlekednek, ezért a munkálatok ideje alatt a menetrendben is történhetnek változások – hívta fel a figyelmet.

Több fejleszt és vonz magával a BMW

– A mostani kivitelezésben 125 méteren készül új útalap és aszfaltburkolat. A BMW beruházás számos vonatkozásban terheli a helyi infrastruktúrát – főleg a telek előkészítések és a felszíni vízelvezetési munkálatok kapcsán –, ezért ezzel párhuzamosan azokat a felújítási munkákat, azokat a beruházásokat, amelyeket Kismacson el kell végezni, a város felgyorsította – mondta Kósa Lajos, a térség országgyűlési képviselője. A folyamatban lévő beruházások közül kiemelte a 33-as főút melletti kerékpárút-fejlesztést, amelynek véglegesítésével közvetlen biciklis kapcsolata lesz a településrésznek a várossal. Ezenkívül a Mosolykert óvoda energetikai korszerűsítése is megtörtént. – Az útfelújítással egy időben padkaigazítással és a felszíni vízelvezető, szikkasztó árkok karbantartásával segítjük majd itt a közlekedést. Ha valaki erre jár, akkor nyugodtan mondhatja, hogy ez a városrész bárhol megállná a helyét a nagyvilágban. A BMW-gyárral kiegészülve pedig országos hírnévre tesz szert Kismacs és Nagymacs is – tette hozzá.

Bekecs Sándor