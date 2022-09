Pénteken számoltunk be róla, hogy két agyonvert fajtatiszta staffordshire terrier tetemére bukkantak Mikepércs határában. Az elpusztult állatok mellett egy kölyökkutyát is találtak, akit állatvédők vettek magukhoz: a Bodolai Ferenc Add a Mancsod Alapítvány kapcsolódó Facebook-posztja szerint valaki hatalmas erővel fejbe verte és többször torkon ütötte vagy rúgta a Hörbi névre keresztelt csöppséget.

Az alapítvány közösségi oldalán folyamatosan tájékoztatja követőit a kiskutya állapotáról. Szeptember 17-én azt írták, továbbra is csak segítséggel tud enni és inni, a fájdalomtól pedig mindössze 1 centiméternyire tudja kinyitni a száját. Szédül, ezért ülni is csak segítséggel tud. Aznap este viszont már szaglászott a fűben, és ugyancsak segítséggel egy pár lépést is megtett.

Vasárnap már arról posztoltak videót, ahogy Hörbi a farkát csóválja:

Hétfőn újra állatorvoshoz vitték a kutyát: mint írták, a beavatkozás megviselte Hörbit, de látszik rajta, hogy megkönnyebbült. Az állat fejéből fél liternyi gennyet ürítettek ki, így jobban tudja tartani. A jól látható gyógyulás jeleként a bejegyzéshez kommentben egy videót is feltöltöttek arról, ahogy a kutya egy rágókával játszik.

A brutális állatkínzás ügyében feljelentés történt, a tetteseket a rendőrök is keresik.