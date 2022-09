Brutálisan agyonvert kutyákat találtak Mikepércs határában

– számolt be a Tények péntek este. A hírműsor szerint a két fajtatiszta staffordshire terrier a fűben hevert, egy sétáló talált rájuk. Mellettük ráadásul egy kiskutya is volt. A kölyök túlélte a kegyetlen kínzást, az állatvédők magukhoz vették, de hetekig is eltarthat, mire kiheveri a borzalmakat.

Az elpusztult kutyákban azonosítót nem találtak az állatvédők, szerintük azért, mert az állatkínzók pont úgy verték agyon a két állatot, hogy a chipek kikerüljenek.

Az ügyben feljelentést tettek, a kegyetlen állatkínzókat már a rendőrök is keresik.

