Szeptember 8-9-én rendezték meg a hagyományos tanácskozást, melyen a történelmi egyházakkal közösen emlékezik múltjára a helyi zsidó közösség, melyet a Pásti utcai Orthodox Zsinagógában tartottak. – Számos olyan közös cél vezérli már több mint két évtizede a Debreceni Egyetemet és a Debreceni Zsidó Hitközséget, melyek irányt mutathatnak a modern világnak a béke, a tradicionális értékek tisztelete és védelme felé – hangsúlyozta Kossa György, az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke a Debrecen és határon túli testvérhitközségeinek Nemzetközi Konferenciáján – olvasható az unideb.hu-n.

Forrás: unideb.hu

Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédében kiemelte: a zsidó közösség nyitott az új gondolkodásmód és a régi értékek megőrzése, az oktatás, valamint a humanitárius tevékenységek iránt, s mindebben közös célok vezérlik a Debreceni Egyetemmel. – Meggyőződésem hogy az örökölt szellemi értékek megőrzésében és követésében ez a közösség példaként szolgál mindenki számára. A zsidó hitközség olyan alternatívát képvisel és ad a fiataloknak, amely a modern életnek ritmust, irányt, távlatot és békét, emberközpontúságot ígér. Ezen a téren kiváló, nyitottságot sugárzó, több mint húsz éves partneri kapcsolat alakult ki a Debreceni Egyetem és a debreceni zsidó közösség között. Az a célunk, hogy ez a példaértékű, harmonikus kapcsolat továbbra is megmaradhasson és gyarapodhasson – emelte ki a kuratóriumi elnök.

Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke hangsúlyozta, hogy a zsidó közösség fontos tényező a városban, és a konferenciának is komoly hagyományai vannak Debrecenben. – Az önkormányzat, az egyetem, a történelmi egyházak szoros együttműködésben dolgoznak, ezt a kapcsolatot erősíti a mostani esemény is, melynek központi eleme az emlékezés, a Zachor, valamint az ebből táplálkozó hit erejének kinyilvánítása. Az egyházak és a közösség szerepe napjainkban felértékelődik annak érdekében, hogy bátorítást adjanak az embereknek, akik így megtarthatják hitüket, vallásukat – fogalmazott a hitközség elnöke.

Puskás István, Debrecen alpolgármestere is a közösség erejét emelte ki. Mint elmondta: a rendezvény megmutatja a zsidó közösség helyét a városban és azt is, hogy miként zajlik a hitközség élete. – A konferencia révén a zsidó közösség tovább építi tágabb regionális kapcsolatait. A rendezvény emellett arra is figyelmeztet, hogy segíteni kell a helyi közösségeket a fejlődésben, legyen szó a szomszédos városokkal, vagy a hitelétben résztvevő szervezetekkel való együttműködésről – tette hozzá az alpolgármester.

Forrás: unideb.hu

A konferencia megnyitóján részt vett Debrecen új ortodox rabbija, Faigen Sámuel is, aki köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Terdik János, a Hajdúdorogi Főegyházmegye segédlelkésze a hosszú távon meghatározó, hasznos kapcsolatok ápolásáról és fenntartásáról beszélt, Gonda László, a Tiszántúli Református Egyházkerület főtanácsosa pedig kiemelte az emlékezés és az emlékeztetés, a társadalom és az egyház felelősségvállalásának fontosságát az emberibb jövő érdekében. Krakomperger Zoltán, a Debrecen-Nyíregyháza Római-katolikus Egyházmegye általános helynöke megjegyezte, hogy az emlékezésnek kultikus jelentősége van, mely „a mindenség urának” közelségét is magában foglalja, és a korábban létrehozott társadalmi értékek méltóságteljes tiszteletére késztet.

A konferencián előadást tartott Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese is, aki az emlékezés kérdéskörét etnográfiai megközelítésből elemezte, valamint a zarándokhelyek, szakrális terek identitást erősítő jellegéről beszélt.