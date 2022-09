A vallással kapcsolatban a válasz megtagadására buzdít a Magyar Ateista Társaság a népszámláláson, Kocsis Fülöp érsek-metropolita a Haonnal osztotta meg véleményét az ügyben. Megtudtuk, milyen segítséget nyújt most az egyház a háború áldozatainak, milyen szellemben indult az idén 11 éves Roma Szakkollégium, és választ kértünk arra is, ki mondhatja magát istentagadónak, és pontosan mit is jelent magának az Istennek a fogalma.

Nemrég véleménycikkben emelt hangot az ateisták azon törekvése ellen, hogy az emberek vagy vallják magukat istentagadónak, vagy ne nyilatkozzanak a vallásukról az októberi népszámláláson. Miért?

Az természetes, ha egy közösség szeretné, hogy minél többen tartozzanak hozzá, ebben nincs semmi kivetnivaló. De az ateisták ezen törekvésében az is benne van, hogy a magyarok hagyják ki a válaszadást. Nem csupán arra törekednek, hogy minél többen kövessék azt az ideológiai világfelfogást, amelyet az ateizmus jelent, hanem arra buzdítanak: ne válaszoljuk meg, melyik felekezethez tartozunk. Ez mi egyéb, mint nyílt támadás a keresztények és a hívők vallási meggyőződése ellen? Azt üzeni: mindez nem fontos, és jobb, ha nem valljuk meg a hitünket. Ez ellen szólaltam fel az írásomban. Azért is, mert nem is csak a statisztikai adatok pontossága és a magyar valóság felmérése a cél. Hangsúlyozom: ne ugorjuk át ezt a kérdést, hanem szembesüljünk vele. Aki nem vallja magát ateistának, annak ne az legyen a válasza, hogy nem foglalkozik a kérdéssel.

Nem csak arról van szó, hogy milyen címke alatt lehet az embereket kategorizálni a vallásosok között?

Ilyen szempontból a kérdés messze túllép a statisztikai adatfelmérésen, mivel arra adunk választ, hogy milyen a viszonyunk Istennel. Ezt a helyzetet én is arra használom fel, hogy gondolkodásra késztessem az embereket. A kérdés itt nem az, hogy van Isten vagy nincs, hanem, hogy személy szerint milyen vele a viszonyom, hogyan viszonyulok hozzá. Nyilvánvaló tény és ismert valóság az is, hogy az ember a különböző életszakaszaiban más és más választ ad erre a kérdésre. Jól járunk, ha ezt a kérdést nem söpörjük le az asztalról, nem tesszük félre, hanem tudomásul vesszük, hogy életünknek is ez fontos része. Mintha valaki feltenné a kérdést, hogy milyen a kapcsolatod az élettel. Azért vagyok ember, mert tudatosan élem az életemet. Gondoljuk végig: miért élünk, mi a dolgunk, milyen a viszonyunk az élettel, hogyan és mire használjuk fel azt!

– Amíg minden rendben van, addig az ember könnyen ateistának vallja magát, de van igazság abban a banális poénban is, miszerint a zuhanó repülőgépen nincs ateista – fogalmazott Kocsis Fülöp

Forrás: Napló-archív

Csak, hogy eloszlassuk a kételyeket: ki az ateista, és ki az Isten?

Amíg minden rendben van, addig az ember könnyen ateistának vallja magát, de van igazság abban a banális poénban is, miszerint a zuhanó repülőgépen nincs ateista. A szó eredete a-theoszt, istentelent jelent. Bár saját magát talán senki nem mondja istentelennek, kétségtelen, hogy ennek a szónak a magyar nyelvben pejoratív jelentéstartalma van. Nem kétlem, vannak ilyen meggyőződésű emberek, akik – jobbára filozófiai megfontolásból – tagadják Isten létét. Azok viszont, akik ezzel a kérdéssel nem foglalkoznak, még ne nevezzék magukat ateistának. Ebben az esetben ugyanis nem arról van szó, hogy az illető filozófiai értelemben arra a következtetésre jutott, hogy nincs Isten. Meglehetősen abszurd a gondolat, de tény, hogy a történelemben mindig voltak ilyen emberek.

Isten fogalmának mi a legtömörebb definíciója?

Isten a Teremtő, aki a világot létrehozta. Talán ez a legkézenfekvőbb meghatározás. A mienknél sokkal nagyobb hit kell azt vallani, hogy ez a világ csak úgy lett, vagy mindig volt, tehát nem a Teremtő alkotta. Személyes megközelítés pedig talán úgy határozható meg, hogy Isten az, aki célt ad az életünknek. Ha vagyok, kell, hogy legyen értelme az életemnek. Mondhatom azt is, hogy kivárom, míg az életemnek valami célja kialakul, de sokkal emberibb és hihetőbb, hogy kaptam az életet, és kaptam bele életcélt is. Innen pedig már csak egy lépés, hogy kapcsolatba is léphetek azzal, akitől mindezt kaptam, és aki az egész világot teremtette. Az életem akkor kerül sínre, ha kapcsolatot találok azzal, akitől kaptam. Az pedig már keresztény gondolat, hogy nemcsak kaptam ezt az életet, hanem vár is a végén. A fiataloknak azt szoktam mondani: képzeljétek, van egy barátom, akivel nagyon jól ismerjük egymást, szeret engem, mindenben segít nekem, és ez a barátom történetesen mindenható.

A 2011-es kérdőívekről lehetett hallani, hogy nem voltak minden esetben jól érthetőek sem a kérdések, sem a válaszadási kategóriák. Mire lehet számítani idén?

Nagyobb az esély, hogy valósághű eredményt kapunk. Engem és más vallási vezetőket is bevontak a kérdőív összeállításába, ami most precízebb lesz, emiatt joggal várhatjuk, hogy valós adatokat kapunk majd. A korábbi népszámlálás 269 ezer görögkatolikust mutatott, ezt a számot nekünk most is hoznunk kell. A mi anyakönyvi adataink szerint nem csökken a számunk. Ugyanakkor érzékelhető, hogy sokan nem merik vállalni a hitüket. Hiába mondjuk keresztény országnak hazánkat, sok munkahelyen egyáltalán nincsenek könnyű helyzetben az emberek, ha a hitükről van szó, s nem merik azt nyíltan megvallani.

Kocsis Fülöp hangsúlyozta: Isten a Teremtő, aki a világot létrehozta

Forrás: Napló-archív

Milyen munkát végeznek most a görögkatolikusok az orosz–ukrán háború kapcsán?

Kárpátalján ma is ott vannak a menekülttáborok, amelyeket a helyiek, többek között a görögkatolikus atyák tartanak fent. Ezekre a parókiákra, továbbá a menekülteket befogadó szerzeteseknek rendszeresen küldünk támogatást. Ezen kívül a görögkatolikusok több helyen közkonyhát működtetnek. Itt, Magyarországon is vannak még mindig befogadottak, akiket segélyezünk, de a tömeges érkezés megszűnt.

Az egyházi évvel az idén tizenegy éves Roma Szakkollégium hálózatának intézményeiben is becsengettek. Milyen szellemben kezdődött a tanév?

Az egyházmegye összes oktatási intézményének közös tanévnyitója volt, ehhez csatlakozott a szakkollégiumunk évnyitója is. Meglepően sok diák jelentkezett a kollégiumainkba, s míg régebben toboroznunk kellett őket, ma már többen jelentkeztek, mint ahány hely van. A Roma Szakkollégiumban a cigány fiatalokkal együtt nem cigány származásúak is vannak, ez a közösség, együttlét is része a sajátos kollégiumi életüknek. A nehézségek, melyek mindnyájunkat sújtanak, fájdalmasak, de előremutató következménye lesz, hogy az eddigi pazarlással szemben sokkal takarékosabb életre nevel.

Szakál Adrienn