A Debrecenben építendő akkumulátorgyárral kapcsolatos aggodalmakról tájékoztatott a Civil Fórum Debrecen Egyesületet képviselő dr. Gondola Zsolt Zoárd kedden a Víztorony előtt. A helyszín szimbolikus, az egyik legnagyobb problémaként ugyanis azt említette, félő, hogy a Civaqua-program hiányában amúgy is aszályosodó város rétegvizeire telepszik majd ez a nagyon sok vizet igénylő technológiájú gyár. Az egyesület által létrehozott honlapon a lakossági jelzések egy másik kérdés köré is csoportosultak: Külföldi, – zömében ázsiai – vagy magyar dolgozók számára teremtenek kilencezer munkahelyet? A csütörtökön a közgyűlés elé kerülő előterjesztésről is szó esett, miszerint Debrecen eladja a Vagyonkezelőnek a Déli Ipari Parkot, s ezzel a terület, illetve annak használati feltételei kikerülnek a város kontrollja alól.

HBN