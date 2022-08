Rendkívüli vízhasználat

Az öntözési lehetőségekkel kapcsolatos kérdésünkre Szegi Attila arról is tájékoztatott, hogy július végéig már több mint 13,5 millió köbméter vizet szolgáltatott a TIVIZIG öntözési célra, mely mintegy 15 ezer hektár területet érint. A korábbi évekhez képest ez jelentős növekedés a vízigények terén. Ugyanakkor az is kijelenthető, hogy a nyár végéhez közeledve, augusztusban a kiadott vízmennyiségek az előző hónapokhoz képest már csökkenő tendenciát mutatnak, azonban a gazdák továbbra is élnek a rendkívüli vízhasználat igénylésének lehetőségével.

A TIVIZIG a rendelkezésre álló vízkészletek figyelembevételével ad ki új hozzájárulást, szem előtt tartva, hogy a szerződéses vízhasználók érdekei ne sérüljenek. Mindezeken kívül azt is megtudtuk, hogy a növekvő öntözési és ökológiai vízigények miatt a TIVIZIG tavasz óta folyamatosan végez beavatkozásokat a több mint 1300 kilométer hosszúságú, öntözéshez kapcsolódó rendszerében, amelyből 392 kilométer öntöző és 930 kilométer kettős működésű csatorna.

A szárazság miatti teendők közepette például a Keleti- és Nyugati-főcsatornák beeresztő zsilipjeinél uszadékot kellett eltávolítani. A Király-éren, a Kösely-Hajdúszováti átmetszésen, a Derecskei-tápcsatornán, a Tordai-, a Móriczföldi II.- és az Irázi-csatornákon lefolyási akadályt képező növényzet eltávolítására volt szükség. A Sárréti-főcsatorna egy 8 kilométeres szakaszán a hét eleji beszélgetésünkkor is kotrási munkák zajlottak.

Forrás: Tóth Imre

Kielégítve az igényeket

Szegi Attila hangsúlyozta továbbá: a vízhiány elleni védekezés keretében megtett intézkedések eredményeként és a kialakított öntözési menetrendek jóvoltából a vízügyi igazgatóság továbbra is ki tudja elégíteni a szerződéses mezőgazdasági vízigényeket. Az aktuális helyzetről azt is elmondta, hogy a Tiszalöki Vízlépcsőnél a Tisza felvízszintje 443 cm (nyári átlagos érték 460 cm).

A Keleti-főcsatorna felvízszintje a tiszavasvári beeresztő zsilipnél 419 cm (nyári átlagos érték 440–450 cm), míg a Hortobágy-Berettyón Ágotánál mínusz 33 cm volt a vízszint a szokásos nyári vízszintnek megfelelően. A Berettyó vízszintjének pedig Pocsajnál mínusz 50 cm-t mértek, amely 27 centiméterrel magasabb az eddig mért legkisebb (1992-es) vízszintnél.

Vass Attila