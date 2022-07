Negyven percig küzdöttek az életéért annak a püspökladányi nőnek, akit július 22-én lódarázs támadott meg. Tolvaj Hajnalkát sikerült megszólaltatnia a balesetről a Haonnak, s mint mondta, ezt elsősorban azért teszi, hogy felhívja az emberek figyelmét a veszélyre, valamint azért, hogy ily módon is köszönetet mondjon az őt kezelő orvosoknak és ápolóknak.

Elvesztette az eszméletét

– Pénteken este egy zseblámpával a kezemben kiléptem a házból, és abban a pillanatban már meg is szúrt a karomon egy lódarázs – elevenítette fel a sértett. Elmesélte azt is, hogy akkor még mondhatni csak nagyon megijedt, és nem is fájt neki nagyon a szúrás. Utána azonban egyre nagyobb lett a szúrás körüli folt, és az arca is kezdett mindinkább bedagadni. Hajnalka ettől egyre nagyobb pánikba esett, és ki kellett hívni hozzá a mentőket. Mondták neki, hogy a kiérkezéséig feküdjön le, húzza fel a lábát, és nyugodjon meg. Fokozatosan elvesztette az eszméletét, és levegőt is alig kapott.

A mentősök oxigénmaszkot tettek rá, és kétféle porlasztott gyógyszert adtak neki. Úgy döntöttek, hogy el kell vinni a karcagi kórházba. Igen ám, de közben egy újabb lódarázs a mentőautóba is berepült, két másik pedig a lakásba. A támadók óriási riadalmat okoztak mindegyikükben, s kész csoda, hogy akkor már senkinek se esett baja. A lakásba bejutott darazsakat Hajnalka ismerőse csapta agyon.

A kórházban EKG-t és infúziót is kapcsoltak Hajnalkára

Forrás: MW-archív

Infúzió és oxigénmaszk

Karcagon másnap reggelig volt, s oxigénmaszkot, infúziót és EKG-műszert is kötöttek rá. Az egészségügyi intézményben újabb gyógyszeradagra volt szüksége, majd később már otthon is még kétszer szorult allergia elleni dózisokra. Nagyon viszketett ugyanis az egész teste a sok kiütéstől, s még a szeme környéke is fekete lett a vizenyősségtől. A hatnapos megpróbáltatást tetézte, hogy mindkét karja lila lett az injekcióktól, hétfőn a fáradtság is kitört rajta, és ráadásul kedden hivatalos ügyben már a fővárosba is el kellett utaznia.

A lódarazsakkal kapcsolatos, korábbi tapasztalatairól érdeklődésünkre Hajnalka felidézte azt is, hogy a támadás előtt körülbelül három éve látott lódarazsakat a környékükön, mostanában azonban már többször is. A jelek szerint este vonulnak át az ő kertjükön is (a darázsfészek tehát minden bizonnyal nem Hajnalkáék házában van), és kifejezetten a fénynél keringő kisebb bogarakra vadásznak mint a táplálékukra. Nappal és főként a nagy hőségben egyáltalán nem látni ott lódarazsakat – válaszolta Hajnalka.

Mindenki nagyon vigyázzon!

Mint megtudtuk, fizikailag most már jobban érzi magát, ám lelkileg nagyon megviselte a balesete, és szinte pánikszerűen fél, retteg azóta is. Főként, hogy nagyon vigyáznia kell, mivel egy újabb támadást nem biztos, hogy most túlélne. Nem felejti el azonban mindazoknak a jóságát, akik küzdöttek érte, és gondoskodtak róla azért, hogy mielőbb felépülhessen.

Vass Attila