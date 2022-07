Egyre nagyobb teret hódítanak is az elektromos meghajtású és a vegyes, hibrid autók. Sokan környezettudatossági szempontból, a károsanyag-kibocsátás csökkentéséért választják az elektromos autókat. Mások a még hatósági áras, ám világpiaci áron csúcsokat döngető üzemanyagárak miatt váltanak takarékosabb modellre.

Debrecen vezetősége elkötelezett az elektromos autók használata mellett, így 2015 óta folyamatosan létesítenek elektromos töltőpontokat városszerte, egyértelműen sikeresen. A Hatvan utcai töltőállomásokon például alig találni szabad helyet. A gond az, hogy ezeket nem mindig rendeltetésszerűen használják.

Olvasóink észrevételei szerint gyakran parkolási célból foglalják el azokat. Főleg a Nagyerdőn gyakori, hogy ételfutárok sajátítják ki az állomásokat, de panaszt tettek a Malomparknál indokolatlanul parkoló autókra is.

A polgármesteri hivatal válaszából kiderült, hogy önkormányzati fenntartású töltőből Debrecenben 9 helyszínen 10 töltő áll az autósok rendelkezésére, akik térítésmentesen tölthetik a gépjárművüket. A Debrecen közigazgatási területén létesített elektromos töltőállomások csak gépjármű elektromos töltésére, a töltőpontra csatlakozva és legfeljebb folyamatosan 3 órára vehetők igénybe. A töltés befejezése után a helyet haladéktalanul, de legfeljebb 15 perces türelmi időn belül el kell hagyni. Ennek betartását a Debreceni Közterület Felügyelet biztosítja.

Forrás: Czinege Melinda

Tőzsér Gyula hatósági osztályvezetőtől megtudtuk, hogy a felügyelők folyamatosan ellenőrzik a töltőpontokat, szabálysértés esetén tízezer forintos pénzbírsággal büntethetik az autósokat.

Megkeresésünkig ebben az évben 45 alkalommal intézkedtek, ebből 41 esetben a türelmi idő be nem tartása miatt. A szabálytalanságok több mint fele a nagyerdei és a Hatvan utcai állomásokon történt. Előfordul az is, hogy nem is elektromos autó foglalja el a töltőpontokat.

Kíváncsiak voltunk, hogy az energiaárak drasztikus emelkedése miatt számít-e Debrecen a töltőpontok forgalmának növekedésére, terveznek-e újabb töltőpontokat, valamint az önkormányzatot is jelentősen érintő megnövekedett villamosenergia-árak befolyásolhatják-e a jövőben az ingyenes hozzáférést. Az energiapiac bizonytalanságai miatt előre nem kalkulálható, milyen változások történhetnek a jövőben az elektromos töltők vonatkozásában, de ami bizonyos, önkormányzatunk továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy zavartalanul és problémamentesen tölthessék környezetbarát üzemeltetésű gépkocsijukat a debreceniek vagy a Debrecenbe érkezők – áll a válaszban.

Hajnal László