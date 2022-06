Piroska Pihenő Ház néven rekreációs házat hoz létre a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat abból a lakóingatlanból, melyet egy nádudvari nő hagyott a szolgálatra.

Mint ismert, Somogyi Piroskának sohasem volt gyermeke, végrendeletében mégis úgy döntött, az ország egyetlen gyermekrohamkocsiját működtető szolgálatra hagyja házát, melyben ezentúl a gyermekmentők pihenhetnek majd.

Minderről a gyermekrohamkocsi Facebook-oldalán számoltak be hétfőn. A bejegyzésből az is kiderül, a kuratórium és a bajtársak közös szavazással döntötték el, pontosan hogyan hasznosítsák a házat. „Nagyon hálásak vagyunk, hiszen különleges adomány a számunkra. Magunktól, az adományokból sosem költöttünk volna ilyen célra, de most megadatott, hogy létrehozzunk a gyermekmentőknek egy pici nyugalom szigetét” – írják a posztban, hozzátéve, a portán emléktáblát is elhelyeznek majd Piroska néni tiszteletére.

A megörökölt vályogház egyébként felújításra szorul, a szükséges munkálatokat a kiürítés után méri majd fel a szolgálat.