Pénteken életét vesztette egy négyéves kislány, aki nyolc órát töltött egyedül egy lezárt buszban a hőségben múlt kedden. Az országos sajtót bejárt hírekből kiderül, hogy a gyermeket egy kistelepülésről vitte a busz a tomajmonostorai óvodába. Az intézménynél azonban nem szállt le a többiekkel. A sötétített üvegű járműben csak a délutáni hazainduláskor vették észre az eszméletlen kislányt, akit mentőhelikopterrel szállítottak a debreceni klinikára. Az életéért folytatott háromnapos küzdelem nem vezetett eredményre. Ezek a megmásíthatatlan tények. A tragédia körül számos kérdés vetül fel.

A megyénkben szolgáló, hasonló feladatot ellátó buszsofőrök hangsúlyozták, nagy felelősség terheli őket, teljes figyelmükkel igyekeznek biztonságosan eljuttatni utasaikat a célponthoz.

Rendelet tiltja, hogy hat éven aluli gyermek kísérő nélkül személyszállítási szolgáltatást igénybe vehessen, míg csoportos utazás esetén minden tíz kicsire legalább egy kísérőnek kell jutnia. – A buszvezetőnek az útra, a közlekedésre kell figyelni. Vezetés közben nem tud hátraszaladni egy félrenyelés, egy rosszullét esetén – hangoztatta Pálóczi Csaba, aki egyéni vállalkozóként 2006 óta foglalkozik személyszállítással. A hajdúnánási férfin olykor 18-tól 55-ig terjedő létszámú óvodás, iskolás vagy felnőtt testi épsége múlik. Nem is kérdéses – sem neki, sem a megbízóinak –, hogy felnőtt is jelen van a kirándulásokra, kulturális- vagy sportprogramokra vezető utakon. A biztonsági övekről elmondta, azon járműveken, amelyeken van, kötelező használni. Ellenőrizni persze menet közben nem tudja, de mivel ki van írva, a további felelősség az utasoké. Kérdésemre elmondta, fizikailag valóban képes elbújni egy négyéves gyermek egy nagyobb járművön, de ő minden megállás alkalmával ellenőrzi a buszt egy pedagógussal együtt. Tapasztalata szerint ugyanis rendszerint fennmarad néhány ruhadarab, táska, telefon, és azt is jobb időben tisztázni, ha esetleg valami kárt okoztak az utasok a járműben.

Nem maradhat fenn

A hajdúböszörményi önkormányzatnál is tisztában vannak vele, mekkora felelősség a gyermekek szervezett szállítása, ám azzal is, micsoda segítség a város peremterületén élő szülőknek e lehetőség. Koláné dr. Markó Judit jegyzőtől megtudtuk, a szőlőskerti óvodásoknak jelenleg nem, de általános iskola alsósoknak reggel, illetve este két-két különjárat áll a rendelkezésére és szállítja a négy különböző oktatási intézménybe őket. A diákokat a szülő indítja útnak a busszal, a megállóban pedig egy pedagógus várja az érkezőket és kíséri el a tanteremig. Bár az önkormányzatokat erre semmi sem kötelezi, igyekeznek segítséget nyújtani. A hajdúváros közlekedését egyébként is ellátó céggel szervezték e külön járatokat. A járműveket az iskolai kitérők után hadba állítják a településen, ezért minden alkalommal átnézik, szükség esetén kitakarítják. Nem fordulhat elő, hogy valaki rajta marad. A jegyző hozzáfűzte: most a jó időben sokan bicikliznek, vagy a menetrend szerinti járatokat veszik igénybe a szülőkkel együtt, ezért tíz fő alatti csapatok utaznak, ám amint nagyobb létszámú tanuló jelentkezik, a Szociális Szolgáltatási Központ egy munkatársa kíséri a buszon a gyerekeket.

Téged féltelek!

A Hortobágyi Nyitnikék Óvoda megbízott vezetője, Könnyű Juliánna azt nyilatkozta, hozzájuk óvodásokat jelenleg nem, de iskolásokat szállítanak a helyi bentlakásos iskolába. Kiemelte, aki hasonló útra kénytelen elengedni gyermekét, feltétlenül beszéljen az intézménnyel, kérve az azonnali jelzést, ha a diák nem érkezik meg oda. Akár több elérhetőséget is adjon és kérjen.

Ötven szülőpárnak kell a szemébe néznem egy-egy nagybuszos utat követően

– mondta Radócz József, aki 2009 óta ül a volán mögé az édesapja alapította családi vállalkozásban. A kirándulások, sportrendezvények alkalmi útjain túl húsz általános iskolás korú nebulót is felvesz hétfő reggelente a Hortobágy környéki tanyavilágból és juttatja el az ottani általános iskola kollégiumába, majd pénteken haza. A szülőktől és a megbízótól kapott bizalmat nagyra becsüli. Bár harmincöt éves, a tinédzser sportoló utasaitól megkapta már a szigorú jelzőt, mert kikapcsoltatta a hordozható hangszórót. Így idézte fel az esetet:

A hangos zene eltereli a figyelmet a vezetésről, elég egy kis figyelmetlenség és kész a baj. Mondtam az utasnak, hogy nem szigorú vagyok, hanem téged féltelek!

HaBe