A vezérkari főnökök a Kölcsey Központban tartottak plenáris ülést, mely után a cseh Ales Opata és a szlovák Daniel Zmeko társaságában Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy számolt be a találkozó eredményeiről.

A Magyar Honvédség parancsnoka rendkívül fontos eseménynek nevezte a debrecenit, mint mondta, a találkozó céljait teljesítették, sok mindenről szót ejtettek, kijelölték a prioritásokat és a kulcskérdéseket.

A V4-es országok közül Lengyelország nem vett részt a találkozón, valamint a meghívott vendégek között szerepelt az ukrán vezérkarfőnök is. A Napló kérdésére Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, a találkozót mennyire nehezítette az, hogy a lengyelek nem képviseltették magukat. – Mindenképpen nehezíti, hiszen a V4 akkor V4, ha mindenki itt van. Meg kell érteni mindenkinek a jelenlegi helyzetben, hogy a nemzeti érdekek előtérbe kerülhetnek. Az, hogy az ukrán kolléga még vasárnap is azt jelezte, hogy jönni akar, aztán hétfőn nem tudott eljönni, ez nyilván a háborús helyzet miatt van. Mi folytatni fogjuk, azt gondolom, hogy a V4-nek van jövője, mint ahogy jelene is van.

Azok a vezérkarfőnökök, akik itt voltak, megerősítették azt, hogy ez a formáció értékes, és folytatni kell az együttműködést

– hangsúlyozta.

A mostani ülés legfontosabb témája az orosz-ukrán háború volt. A szomszédban zajló fegyveres konfliktus kapcsán elmondta,

az a legfontosabb, hogy mindenki értse: a szövetségesek összetartanak.

– Megosztottuk egymással a véleményünket, hogy látjuk a helyzetet, hogyan tudunk felkészülni arra, hogy ilyen szörnyűség a mi országainkat ne fenyegesse. A katonáink készülnek, hogy valamilyen nemzetközi együttműködés keretében megpróbálják az elrettentést folyamatosan fenntartani, természetesen ellenőriznünk kell a jelenlegi helyzetet, mi történik tőlünk keletre. Nem tehetjük meg azt, hogy nem vonunk le szükséges következtetéseket arról, hogy a saját fejlesztéseinket hogyan kell folytatni, vagy a saját kiképzésünket milyen irányba kell elfordítani – szögezte le az altábornagy. Rámutatott,

a véleményeik egyeznek, köszönhető ez az eddigi együttműködésnek, a hasonló iskoláknak és érdekeknek.

Ruszin-Szendi Romulusz kitért arra is, természetesen kellett foglalkozniuk azokkal az ügyekkel, amik korábbról, még a háború előttről maradtak rájuk. – Az egyik legfontosabb együttműködési területünk az Európai Unió Harccsoportnak a szolgálatellátása, amit 2023-ban elkezdünk. Ez azt feltételezi, hogy értjük egymást, tudunk közösen kiképzést végrehajtani, és tudunk együtt műveletbe menni. A zászlóshajója a katonai együttműködésnek ebben lemérhető, de nyitottunk új területeket, ilyen például a kiberparancsnokságok első találkozója, ahol információt osztanak meg egymással, illetve a kiképzési és a felkészítési rendszert nyitották ki egymásnak – taglalta.

Mint mondta,

a kibertér az egyik legfontosabb hadszíntérré válik a jelenben és a jövőben, ezért ezen a területen is szeretnék úgy erősíteni az együttműködést, mint ahogy azt tették korábban a szárazföldi és a légierő tekintetében.

– A legfontosabb az, hogy megismerjük, hogy ezen a hadszíntéren ki milyen képességgel rendelkezik most, megosszuk egymással az információkat, és nagyon fontos, hogy a kiképzés, a tanítás területén is osszunk meg egymással információt. Kinyitottuk a kapukat egymás előtt – összegezte Ruszin-Szendi Romulusz, aki úgy véli, ha egymástól tudnak tanulni, akkor talán messzebbre tudnak jutni. – A múlt igazol minket, amit eddig sikerült elérnünk a négyekkel, az megadja az alapot arra, hogy a jövőben is folytassuk – hangsúlyozta.

