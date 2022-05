Indul a zöldségszezon megyénk legkisebb közigazgatási területtel rendelkező településén, a mintegy 180 lakosú Bihardancsházán. Az aktualitásokról, tervekről érdeklődtünk Balku Tamás polgármesternél.

– Jelenleg a közfoglalkoztatási programban zajlik aktívan a munka, zöldségtermesztéssel foglalkozunk. A napokban kezdtük el az uborka, cékla, burgonya, hagyma és paprika elültetését – mondta a Napló megkeresésére a településvezető. A megtermelt javak az önkormányzat savanyítóüzemébe kerülnek, és az ott elkészült savanyúságokat egy helyi szövetkezeten keresztül értékesítik, illetve juttatnak el belőlük a lakosoknak is. Ezenkívül kicsivel több mint 14 millió 300 ezer forint támogatást nyert a község a Magyar falu programban egy tanya- és falugondnoki busz vásárlására. A napokban indították el a beszerzéshez szükséges ajánlatkérési eljárást. Korábban ugyanezen programból újult meg az Ady Endre utca.

– Igyekszünk folyamatosan szépíteni a településképet is, ezért egy lakossági programot is elindítottunk. A helyieket támogatjuk virágvásárlásban, amelyeket a házuk elé ültethetnek – ismertette Balku Tamás. Továbbá érdeklődésünkre elmondta, augusztusban szeretnének egy falunapot is tartani, amelynek az előkészítését hamarosan megkezdik.

BS