Továbbra is nagy lendülettel, sikeresen vezeti szülőfaluját Furák Károly polgármester, akit arra kértünk, számoljon be az idei fejlesztésekről, célkitűzésekről.

– Még télen adtuk át a felújított Jókai utcát, amely gyakorlatilag egy teljesen újraépített alappal és burkolattal elkészült 200 méteres új út. Ez a beruházás tizenhatmillió forintba került. Tavasszal készült el a ravatalozótér, egy hozzávetőlegesen 250 négyzetméteres vasbeton burkolat, mely az urnás temetkezések helyszíne lesz a későbbiekben. Ennek a projektnek a költsége hárommillió forint volt. Ugyanitt egy új kerítést is építettünk, saját forrásból – kezdte a fejlesztések felsorolását a polgármester, aki édesapja nyomdokaiba lépve, a 2019-es választástól kezdve tevékenykedik Újirázért.

Furák Károly | Fotó: Kiss Annamarie

Megszűnik a kényelmetlenség

Elmondta, hogy tervben van padok és virágládák kihelyezése, virágoskert kialakítása is. S mivel újra nyertek temetői infrastruktúra-fejlesztésre csaknem 3,4 millió forintot, új frontbejáratot alakítanak majd ki, amely teljes szélességében nyitható lesz. Ezzel több, eddig tapasztalt kényelmetlenséget tudnak megszüntetni. Vásárolnak majd egy új hűtőt, mert a jelenlegi több évtizede szolgál már, és nem megbízható.

Furák Károly megemlítette, hogy ez már a harmadik sikeres temetői pályázat, ugyanis egy évvel korábban egy külső tatarozást tudtak elvégezni a ravatalozónál, illetve urnafalat építettek. Ezekben a munkákban már aktív szerepe volt a miniexkavátornak, melyet szintén pályázati forrásból tudtak megvásárolni. A művelődési ház részére kétmillió forint értékben hangtechnikai eszközöket szereztek be.

– A napokban fejeződik be a polgármesteri hivatal felújítása is, amire tizenötmillió forintot tudtunk felhasználni. Új tetőt kapott az épület, valamint mennyezeti szigetelést, külső és belső falfelújítást, valamint egy teljesen kicserélt, bővített elektromos hálózatot – folytatta beszámolóját a polgármester. Elmondása szerint a helyi civil szervezetek is sikeresen szerepeltek pályázatokon. Az Újirázi Aranyláp vadásztársaság ötmillió forint támogatást nyert egy terepjáró beszerzésére. Az Újiráz Szülőfalunkért Alapítvány pedig csaknem négymilliót kapott egy épület mosdóvá alakítására a községi rendezvényhelyszínen. Mint mondta, ez a projekt csatlakozik a benyújtott TOP Plusz-pályázataikhoz, amiből ugyanezen a helyszínen rendezvénypajtát szeretnének kialakítani megközelítőleg hatvanmillió forintból. Továbbá ebből a pályázatból újítanák fel a Kossuth utca belvízelvezető rendszerét is, szintén hatvanmillióból. Az Újiráz Római Katolikus Plébánia rendezvénybútorokra és kisebb hangosításra pályázott sikeresen.

Vízitúrapont a turizmusért

Megtudtuk Furák Károlytól, hogy vannak tartaléklistára került pályázataik is, mint például a Rákóczi utca északi oldalának felújítására vagy a művelődési ház külső tatarozására és játszótér bővítésére vonatkozó.

– A legnagyobb projekt is megkezdődik még az idén – hangsúlyozta a falu első embere. – Mégpedig az új Körös-híd megépítése, amelynek a költsége kis híján 3,7 milliárd forintra tehető.

Az új hídszerkezet 131 méter hosszú lesz, 700 méter új úttal.

A falu rendezett, az idelátogatók is vonzónak találják. Furák Károly fontosnak is tartja ezt, épp ezért folyamatban van az előkészület a szeghalmi önkormányzattal egy Újiráznál létesülő vízitúra-­megállópont kialakítására. Ez nagyban hozzájárulna a kis település turisztikai fejlődéséhez.

B. Kiss Andrea