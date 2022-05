A nyírségi település önkormányzata több mint 27 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a községi temető infrastrukturális fejlesztésére. A pályázati összegből megújul majd a ravatalozó épülete, többek között megtörténik a nyílászárók cseréje is. A fából készült előtető szerkezetére is bőven ráfér a felújítás, valamint új padok is kerülnek ki a temető területére, és korszerűsítik az akadálymentes feljárót.

Nyitott lesz az urnafal

A pályázati támogatás talán egyik leglátványosabb beruházása, a lakossági igényt leginkább kiszolgáló urnafal átalakítása lesz, melynek részleteiről dr. Nagy János polgármestert kérdeztük.

– Az utóbbi években egyre többen választják az urnás temetést, így a régi urnafal már kicsinek bizonyult, és esztétikailag sem megfelelő. Az eddig zárt térben lévő urnafalat megnyitjuk, így a nap minden szakában látogatható lesz – tudtuk meg a polgármestertől.

Az Magyar falu program idei kiírásán megyénk 17 települése összesen több mint 152 és fél millió forintot nyert temetőjének korszerűsítésére. Ezek között Nyíracsád kapta a második legnagyobb összeget, míg Kismarja mintegy 30 millió forintot, Biharkeresztes pedig közel 20 millió forintot.

Kedves Zilahi Enikő