Tom McLean, a Debreceni Nemzetközi Iskola (ISD) igazgatója így nyilatkozott: „Az intézmény mostantól az egyre növekvő, IB globális közösség tagja. Az IB rendszert mára már több mint 5.000 iskola alkalmazza, és világszerte közel 150 országban segítik a diákokat a nemzetközi érettségiig. Az IB akkreditációs folyamata szigorú, jól strukturált és a legjobb nemzetközi gyakorlatokon alpszik. Az IB World School státusz világszerte az oktatási kiválóság elismert mutatója. Az IB iskolák a legképzettebb és nemzetközileg tapasztalt tanárokat tudják megnyerni maguknak a világ minden tájáról. Az ISD tanári kara is több mint tíz nemzetiségből áll, akik kiváló iskolákból érkeztek Debrecenbe. Az ISD IB World School státusz elnyerése lehetővé teszi számunkra, hogy tovább erősítsük az oktatói csapatunkat, ezzel még inkább támogatva diákjaink rendkívüli tanulási folyamatát. Az IB oktatók egy globális közösség tagjai, akiknek szakmai fejlődését az IB rendszer folyamatosan támogatja, valamint a nemzetközi oktatás minden területét érintő képzések széles skáláját tárja fel. Mindamellett, hogy ellátják oktatási feladatukat, a tanárok jelentkezhetnek IB munkacsoport vezetőnek, vizsgáztatónak, iskola látogatónak és tanácsadónak. Ezen tanárok magasan képzett pedagógiai szakemberek, akik rendkívüli tapasztalatukkal irányítják és segítik diákok tanulási folyamatát. Számos kutatás bizonyítja, hogy az IB tanulók magasabb arányban kerülnek be egyetemekre, és magasabb színvonalon teljesítenek, mint a nem IB iskolákból érkező hallgatók. Az IB oktatási rendszer az egyik legjobb módszer a diákok sikeres felsőoktatási felkészítésére. Ezzel a fiatalok olyan készségeket sajátítanak el, amelyek hozzájárulnak a későbbi sikeres szakmai pályafutásukhoz.”

Kálmán Annamária, alsó tagozatos igazgató és PYP-koordinátor a következőket mondta: „Az ISD küldetése, hogy a diákoknak olyan nevelést biztosítson, amely tartalmazza mindazokat a készségeket, tudást és személyiségfejlődést, amely a 21. század igényeinek megfelel, helyi és nemzetközi szinten egyaránt. Amikor belépek az osztálytermekbe, lenyűgöző látni, hogy milyen módszerrel tanulnak az ISD-ben a diákok. A PYP program egyik alappillére, hogy ösztönzi a fiatalokat a kritikus gondolkodásra és összetett problémák megoldására. Ennek alapján a diákjaink éredklődőek és motiváltak, hogy még több ismeretre tegyenek szert. Támogatjuk és biztatjuk őket, hogy gyakran kérdezzenek és keressék a válaszokat a számukra érdekes témakörökre. Egy PYP osztályterem nagyban különbözik egy hagyományos oktatási rendszer tanulási terétől. Az osztálytermeink rugalmasan átrendezhetőek, ezzel is elősegítve a csoportmunkát és az új ötletek kidolgozását. Diákjainknak a nap során gyakran rendeződnek különböző csoportokba, így lehetőségük van együtt tanulni, akár az osztálytermeikben, a pihenőkben és a folyosókon, akár a szabadban, a Nagyerdő mellett elhelyezkedő iskola udvarunkon. Az úgynevezett tanulói profilok (Learner Profiles) az IB oktatás alapjai, melyek jellemzik az ISD diákjait: nyitott gondolkodású, gondoskodó és gondolkodó fiatalok.

Egy második nyelv korai elsajátítása lehetőséget ad a gyerekeknek, hogy nyitottak legyenek egy globális világszemléletre.

Az ISD-be járó tanulók rendkívül magabiztosan kommunikálnak, mivel életük része, hogy előadásokon vesznek részt, és maguk is rendszeresen előadnak. Ez a helyzet is a valós élethelyzetekre készíti fel őket. A PYP, azaz az IB alsó tagozatának csúcspontja a PYP kiállítás. Ezen az eseményen a fiataloknak lehetősége nyílik arra, hogy bemutassák az IB tanulói profilokat, azaz azokat a tulajdonságaikat, amelyeket a PYP alatt sajátítottak el. Ez egy olyan tanulási folyamat lezárása, mely során csoportmunkában együttműködve, több tantárgyat érintő témát dolgoznak fel. Ebben a projektben valós globális problémákat tárnak fel és vizsgálnak meg, majd keresik rá a megoldást. Ilyen például az óceán szennyezése, a napenergia használata, vagy a méhek szerepének fontossága. A kiállítás arra ösztönzi a tanárokat és a mentorokat, hogy együtt dolgozzanak a gyerekekkel, valamint támogassák a tanulókat a kutatásban. Valóban csodálatos mindezt az iskolánkban látni. Nagy örömünkre szolgál, hogy IB World School lehetünk, és alig várjuk, hogy kihasználhassuk a program számos előnyét.”

Forrás: Kiss Annamarie

Dr. Barcsa Lajos alpolgármester az ünnepségen hangsúlyozta: az akkreditáció óriási mérföldkő az iskola életében, és ez is mutatja, hogy az ISD a jelenlegi vezetéssel a legjobb úton halad. Hiszen az itt megszerzett bizonyítványokat a világ bármelyik más tájékán az IB rendszer elfogadja. Mint az előzmények között elmondta, a nemzetközi iskola programja a Modern Városok Program és az Új Főnix terv részeként valósult meg, s az utóbbi a gazdaság fejlesztésére helyezi a hangsúlyt.

A nemzetközi iskola nagyon fontos aspektusa a gazdaságfejlesztésnek, hiszen amikor új munkahelyeket akarunk létrehozni Debrecenben, akkor nem elég az ipari parkokban új területeket kialakítani vagy például a repülőteret fejleszteni, hanem nagyon fontos, hogy az oktatásra, szak- és nyelvi képzésre is fókuszálni kell.

A gazdaságfejlesztési lépéseknek köszönhetően látjuk, hogy jellemzően, amikor beindulnak az új létesítmények, akkor a cégek több olyan menedzsert is hoznak, akiknek ide is kell költözniük. Ilyenkor a családjaikról is gondoskodni kell, s a részükre is megfelelő (nem csak oktatási) szolgáltatást kell nyújtania a városnak. Mint Barcsa Lajos rámutatott, nagyon fontos, hogy amikor egy gyereket kiveszünk a világ bármelyik tájékáról egy rendszerből, akkor legyen folyamatos az átmenet, ne kelljen különbözeti vizsgákat tennie, s azonnal elfogadják azt a nemzetközi rendszert, ahol a tanulmányait folytatja. Éppen emiatt nagyszerű az IB rendszer, hiszen a világon mindenhol létezik, mindenhol elismert, és mindenhol lehet találni IB rendszer alapján működő iskolát.

Az alpolgármester kiemelte azt is, hogy a Debreceni Nemzetközi Iskola természetesen a magyar gyermekek előtt is nyitva áll. Emlékeztetett arra is, hogy a debreceni közgyűlés döntése értelmében a következő tanévtől az intézménynek már tíz olyan diákja lesz, akik a városi ösztöndíjprogram révén tanulhatnak ott.

Mint megtudtuk, az ISD egyik fő célja a teljes kontinuum lefedése, amely azt jelenti, hogy óvodás kortól a középiskolás időszak tetejéig alakítanák ki az oktatási rendszert. A következő években pedig a diplomaprogramot is akkreditáltatják.