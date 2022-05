Az elmúlt időszakban több meghatározó esemény is történt Tiszacsege városának életében: lemondás következtében új alpolgármestere és új képviselője lett az önkormányzatnak, továbbá három pályázaton is nyert a helyhatóság.

– Áprilisban lemondott alpolgármesteri és önkormányzati megbízatásáról is Gál István.

A választási törvény értelmében a megválasztott képviselők utáni legtöbb szavazatot szerző jelölt kerülhet a testületbe. Ennek értelműben Triznyáné Vadász Hedviget köszönthetjük testületünk új tagjaként

– mondta megkeresésünkre Szeli Zoltán polgármester. Az alpolgármester lemondását nem indokolta, helyére Sallai Szabolcsot választotta meg a képviselő-testület, akit Vásári Orosz Andrea követ a pénzügyi bizottság élén.

A Magyar falu program három felhívására is sikeresen pályázott az önkormányzat. Megközelítőleg 37 millió forintot fordíthatnak a közeljövőben útfelújításokra a Tompa és a Templom utcán, valamint a Hataj utca Fő utca és Hunyadi utca közötti szakaszán. További csaknem 5 millió forintból pedig a Tó utca – Homokhát I. utca közötti járdaszakasz fog megújulni. – Összesen 8 millió forintot nyertünk kommunális eszközök beszerzésére. A támogatásból egy rézsűkaszát és egy has alatti felfüggesztésű kaszát vásárolunk, melyekkel hatékonyabban meg tudjuk oldani a város füves területeinek karbantartását – részletezte a városvezető.

Erősödő kapcsolatok

– A kapcsolatépítés nagyon fontos településünk számára, de a már kialakított együttműködéseket folyamatosan ápolni kell. Sajnos az elmúlt évek vírushelyzete nagyon megnehezítette a személyes találkozásokat, ezért is értékeljük ezeket még jobban. Ennek szellemében pályáztunk a Bethlen Gábor Alap testvértelepülési programok és együttműködések támogatását célzó felhívására – fogalmazott Szeli Zoltán. Az elnyert 1 millió forint támogatásból több közös programot is terveznek testvértelepülésükkel, a romániai Szalárddal. Ezek közül az elsőt meg is tartották a múlt hétvégén utóbbi községben, ahol egy közös anyák napi eseményen vettek részt a csegeiek, illetve egy teremfoci-mérkőzést is lejátszott a két település csapata. Mindezek mellett több rendezvényt és kezdeményezést is lebonyolítottak a Tisza-parti városban. – Már több éve hagyomány, hogy a tiszacsegei általános iskola tanulói és az önkormányzat csatlakozik a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért elnevezésű szemétszedő akcióhoz. Az idén nagy örömünkre a helyi vadásztársaság, horgászegyesület és a nyugdíjas-egyesület is bekapcsolódott a városban és környékén illegálisan lerakott, eldobált szemét összeszedésébe – emelte ki a polgármester, aki hozzátette:

önkénteseik több mint 250 zsák hulladékot szedtek össze a településen és a hozzá tartozó természeti területeken.

Mindezek mellett az önkormányzat csatlakozott a Hortobágyi Tisza mente Natúrparki Tájegységi Értéktár Bizottságához is, melynek célja a vidéki örökség, a néphagyományok, az épített, tárgyi, szellemi örökségünk és az abban felmutatható nemzeti és kulturális értékek megőrzése és népszerűsítése közös összefogással, szakmai keretek közt végezve.

Bekecs Sándor