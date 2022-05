Váradi Zoltán többek között arra is felhívta a figyelmet, hogy ebben az időszakban a madáretetőkkel már nem segítünk, sokkal inkább kárt okozunk nekik, ezért a hideg napok beálltáig érdemes eltávolítani azokat a kertekből. Madáritatóra viszont egész évben szükség van, az ünnepi délelőttön arra is volt lehetőség, hogy saját magunk is elkészítsünk egyet.

Váradi Zoltán, a Természettár vezetője

Forrás: Kiss Annamarie

A madarak és fák napja Ondódon első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal valósult meg, a találkozót faültetés zárta: a városrész három vadcseresznye-, három mogyoró- és két fűzfával gyarapodott.

SZD