Pályázati forrásból újult meg a Hajdúhadház és Hajdúböszörmény közötti Kutasi-erdő tanösvénye. A fejlesztést a Föld napja alkalmából rendezett sajtóeseményen mutatták be.

– Mikor a Zöld Kör elnökével, Molnár Antal barátommal pár éve leültünk, hogy fölvázoljuk a tanösvény jövőjét, nem gondoltuk volna, hogy már a közeljövőben pályázatot fogunk nyerni és a teljeskörűen kialakított Vackor Tanösvényt fejleszteni fogjuk – fogalmazott köszöntőjében Molnár János Attila, a Hajdúhadházi Erdőbirtokossági Társulat, a terület tulajdonosának elnöke. Elmondta, az elmúlt időszakban többszörösére nőtt a látogatóik száma. Sokan keresik fel az erdőt még Debrecenből is, hogy ebben a csendes, nyugodt környezetben töltsék aktívan a szabadidejüket. A környező települések óvodáinak és iskoláinak pedig több alkalommal is szerveztek már túrát a Zöld Kör egyesülettel közösen. Volt olyan nap, hogy 7 csoport is megfordult a tanösvényen.

Molnár János Attila, a Hajdúhadházi Erdőbirtokossági Társulat elnöke

Forrás: Bekecs Sándor

Nagyon örülök annak, hogy a három tábor – az erdészek, a vadászok és a természetjárók – nálunk nem kerülnek konfliktusba. Az erdő nincs meg vad nélkül, a vad nincs meg az erdő nélkül, a természetjáró pedig nincs meg az előző kettő nélkül

– fogalmazott az elnök, aki hozzátette: szerencsére bővítésre is van lehetőségük. Tervei szerint további másfél kilométerrel bővíteni tudják a tanösvényt, továbbá egy egyhektáros területen pedig egy erdei tornapályát alakítanának ki futballpályával, játszótérrel és fitneszparkkal.

Drén Boglárka, a Zöld Kör programvezetője

Forrás: Bekecs Sándor

– Tavaly nyáron írt ki az Alternatív Közösségek egy pályázati felhívást, amelyben célul tűzték ki, hogy egy civil szervezet és egy gazdasági szereplő közösen valósítson meg egy projektet. Erre pályáztunk sikeresen és tudtuk fejleszteni a Vackor Tanösvényt – idézte fel Kissné Drén Boglárka, a Zöld Kör programvezetője. A tanösvényt 2015-ben hozták létre, amelynek egyes elemeit újították most fel. 16 darab ismertetőtáblát helyeztek ki, amelyeknek a szövegeit és a képi anyagait frissítették. – Ami talán a leglátványosabb eleme a tanösvénynek az a madárles, amely fotóslesként is kiválóan használható, 12 fő számára alkalmas egyidőben. Körülbelül 15 madárfajt figyelhet meg az, aki türelmesen vár ott 1-2 órát – emelte ki. Ezeken kívül vadkamerákat is helyeztek ki legfőképpen a vadalimus megelőzése érdekében. A főzőhelyhez pedig több típusú odúk kerültek.