Dezső Attila, a Kúria közbeszerzési jogelemző csoportjának tagja szintén tanácsokkal látta el a hallgatóságot. Úgy gondolom, mindenkinek, aki az üzleti tanácsadás világában szeretne tevékenykedni, el kell fogadnia, hogy a válaszokat nem aszerint fogalmazzuk meg, melyik tanszéken mit hallgattunk. Alapvetően meg kell értenünk a problémák lényegét – emelte ki.



Bertalan Zsolt, az MVM Zrt. csoportszintű technológiai és innovációs igazgatója hangsúlyozta, a génjeiben is benne van a tudásátadás, hiszen gyakorlatilag minden felmenője fizika-matematika szakos tanár volt. – Mérnöknek mentem végül, de talán az ilyen eseményekkel a tanári oldalamat is kiélhetem. Hozzáteszem, ez nem egy egyirányú út, mi is szeretnénk a beszélgetésekből fejlődni, tanulni.

PSZ