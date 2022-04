A Debreceni Egyetem Aulájában megrendezett ünnepségen összesen 125 tudományos fokozatot szerzett új doktort avattak fel.

Akárhol folytatják is pályafutásukat, olyan helyet válasszanak, ahol továbbfejlődhetnek, és saját útjukat járhatják. Mindez párosuljon szakmájuk által elismert és nemzetközileg is rangos publikációk, könyvek és szabadalmak megjelentetésével. Tartsák szem előtt a tudományos kiválóság mércéjét, és ne feledjék, hogy a tanulás itt és most nem ért véget

– fogalmazott az eseményen dr. Csernoch László rektorhelyettes.

Az ünnepi beszédet követően adták át a doktori okleveleket. 104 jelölt summa cum laude, 21 pedig cum laude minősítéssel szerzett doktori fokozatot (PhD) az agrár- (9), a bölcsészet- (17), a társadalom- (14), az orvos- és egészségtudomány (49), valamint a természettudományok és informatika (36) területén.