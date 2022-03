Kiss Ábel Lukács elmondta: március 7-e, hétfő óta rengeteg felajánlást kaptak a kemping rendbetételéhez. Ahhoz ugyanis, hogy szállást tudjanak biztosítani a menekülteknek, jó néhány felújítást el kell végezni. Példaként említette a villám- és érintésvédelmi rendszer, a vízvezetékhálózat és a kerítés felújítását, továbbá az épületek szigetelését, hogy minél több jól fűthető szálláshelyet tudjanak kialakítani.

Ahogy arról beszámoltunk, a Dorkász Szolgálat Alapítvány kuratóriuma felajánlotta a Debrecen-Erdőspusztán, a Vekeri-tó szomszédságában található kempingjét az Ukrajnából, Kárpátaljáról érkező menekült családok számára, és az ingatlant a jövőben hosszabb távon befogadóközpontként szeretnék üzemeltetni.

A következő 6-12 hónapban folyamatosan szállással, étkezéssel és gyerekprogramokkal segítik majd a menekülteket.

Az igazgató kiemelte a helyi vállalkozások példaértékű hozzáállását, mint mondta, van, aki a felújításhoz építőanyaggal, mások a piaci árnál olcsóbb munkadíjakkal járulnak hozzá, de olyan is akad, aki ingyen, társadalmi munkában dolgozik majd.

Jelenleg a kivitelezők felmérik, hogy mi mindent kell megjavítani, azt követően kezdődhet az érdemi munka – fogalmazott, hozzátéve, hogy ezzel párhuzamosan már keresik azokat a dolgozókat, önkénteseket is, akik éjjel-nappal a menekültek ellátásában vesznek részt. A dolgozók toborzása, a csapatépítés már elkezdődött, 10-12 állandó munkatárs mellett naponta akár száz önkéntest is tudnak foglalkoztatni. A kempingben 4-6 fős szobák várják majd a menekülteket. Faházban, apartmanházban, bungalóban és téglaépítési házban tudják elszállásolni az otthonaikat elhagyókat. Van olyan épület, amelyhez közös fürdőhelyiség tartozik, mintegy 80 szálláshely viszont saját vizesblokkal rendelkezik – ismertette.

Kiss Ábel Lukács hangsúlyozta: 30 éves tapasztalatuk van a hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásában, hiszen a többi között korábban művészetterápiás, drámapedagógiai, hitéleti és sporttáborokat tartottak, így felkészülten várják a családokkal érkező gyermekeket is, akiknek nem csupán a lehető legjobb körülményeket, hanem olyan foglalkozásokat is szeretnének biztosítani, amelyek segítenek nekik feldolgozni az otthonuk elhagyása miatti traumákat. – Lesznek, akik hosszabb ideig maradnak, köztük olyanok is, akik magyarul nem beszélnek – mondta. – Ezért szükségünk van olyan segítőkre is, akik ukránul vagy oroszul tudnak kommunikálni a menekültekkel.

Takács Tibor