Széles Diána alpolgármester a saját emlékeit is felelevenítette a beszédében, amikor az iskola-egészségügyi ellátás háttere még korántsem volt fejlett, hiszen több esetben jóformán egymás előtt zajlottak az egészségügyi felmérések. Az alpolgármester hangsúlyozta: 2019-ben a DAEFI létrehozásakor épp az volt az egyik cél, hogy az iskola-egészségügyi ellátást olyan szintre fejlesszék, hogy a gyermekek ne kellemetlen érzésekkel jöhessenek a vizsgálatokra, hanem úgy, mintha egy játékban vennének részt. – Nagy öröm, hogy mindegyik fenntartónak – államiaknak, egyháziaknak, illetve az egyetemnek – a gyerekek az elsők, az, hogy minőségi ellátást tudjunk adni az iskola-egészségügyben. Olyan célt tudunk megvalósítani, amellyel a debreceni gyerekek többek lehetnek. Kicsit játékosan tudjuk őket az egészségre nevelni.

Az egész szűrési programunknak, az iskolafogászatnak és a védőnői hálózat átalakításának mind az volt a célja, hogy Debrecen egészséges gyermekeket tudjon nevelni

– hangsúlyozta. Felidézte, hogy először a református, majd a katolikus iskoláknak hoztak létre iskolafogászati rendelőket, aztán pedig Pósán László képviselő szorgalmazta, hogy az egyetemi intézményekben is kezdjék el az iskola-egészségügyi ellátás átalakítását.



A most átadott rendelőt bő 18 millió forintos forrásból alakították ki, három forrásból, s az évi kétszeri szűrővizsgálatot is e helyeken tudják elvégezni. Széles Diána méltatta az iskola-egészségügyi ellátás nevelési szerepét is, hiszen sokkal hatékonyabb az, amikor nemcsak a szülő igyekszik rábírni a gyereket a rendszeres és megfelelő szájápolásra, hanem a gyerekek egymásnak is átadják a helyben lévő ellátás révén szerzett, élményszerű ismereteket ennek fontosságáról.



Dr. Papp Csaba, a DAEFI igazgatója jelezte: 36 ezer gyermek korszerű ellátását kell biztosítani oly módon, hogy élményt adjanak nekik, olyan egészségnevelést, amely az ő nyelvükre van lefordítva. Ezt valósítja meg a Pósa utcai szűrőközpont, ám ott nincs az az teljes, 3–18 éves korig tartó fogorvosi alapellátási iskola-egészségügy, amely minden gyereknek biztosítja mind a szűréseket, mind az alapellátást. Ezért fontos, hogy a fenntartók azonnal megértették az iskolafogászati rendelő létesítésének fontosságát, és gyorsították a folyamatot, hiszen nehéz helyet találni egy-egy rendelőnek. Az államilag finanszírozott, évi kétszeri kötelező szűrővizsgálat hungarikum, csakúgy, mint a védőnői rendszer.

Ráadásul Debrecen az egyedüli, ahol önkormányzati tulajdonban van az iskolafogászat, s egyetemi üzemeltetésben működik, más városok ugyanis privatizálták. Az örvendetes eredmény pedig az: átlagosan 1 alatt van a debreceni gyerekek romlott fogainak száma.

Papp Csaba szavaiból az is kiderült: az online oktatás idején némiképp romlott ez a helyzet, hiszen otthon kéznél volt a nem mindig egészséges rágcsálnivaló, azóta azonban visszaállt a helyes irány. Az igazgató ismertette: 1500 gyerekenként kell egy iskolafogászati körzetet létesíteni, de esetünkben már 2200-ra gyarapodott az egyetemi gyakorlóiskolák létszáma, úgyhogy két körzetet hoztak létre, s azok ellátása folyik a csütörtökön bemutatott rendelőben, az összes 28 körzet közül.

Mint megtudtuk, a rendelő létesítésének költségeiből 8,8 millió forintot az egyetem, 5,6 milliót a városi önkormányzat, 3,8 milliót pedig a DAEFI forrásaiból fedeztek.

FGY