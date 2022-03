Az eseményen Széles Diána alpolgármester elmondta, a különböző alapok tudatosan csak a debreceni szervezetek (kulturális alap esetében magánszemély is) támogatására szolgálnak. – Minden évben több mint 30 millió forintot szoktunk erre költeni. A cél az, hogy azokat a mikroközösségeket támogassuk, amelyek vagy a városrészekben, a kulturális szektorban vagy sport szektorban maradandót alkotnak Debrecen városáért.

Széles Diána

Forrás: Bekecs Sándor

A Civil alap a pályázati kiírás szerint többek között kertségi, lakótelepi közösségépítő programok, rendezvények támogatására, társadalmi esélyegyenlőséget, felelősségvállalást és a fenntartható fejlődést segítő civil szervezetek működési támogatására, illetve civil szervezetek működéséhez szükséges – egy éven túl szolgáló – kis értékű (200 ezer forint alatti) tárgyi eszköz beszerzésére is felhasználható. A sportfeladatokról szóló pályázat szintén alkalmas működési költségek mellett akár kis értékű eszközök finanszírozására is. Az ifjúsági alap pedig fiatalokból álló csoportok által, vagy fiatalok bevonásával megvalósuló projektötletek támogatására alkalmas.

Széles Diána hangsúlyozta, a pályázatok egyszerű benyújtási formája is a különböző szervezetek megsegítésére szolgál. – Csak azután kérjük be a megfelelő adatokat, papírokat, ha egy szervezet nyertes pályázatot adott be. Mint elhangzott, több mint 1600 civil szervezet van a városban, ebből tavaly több mint száz kapott támogatást.

Forrás: Bekecs Sándor



Változatos felhasználás



Puskás István az eseményen a Kulturális alapra tért ki bővebben: – Ez a pályázat a kulturális tevékenységek finanszírozását is lehetővé teszi. A tavalyi évben 17 kulturális projektet támogatott a város ily módon. Ebből 15 civil szervezet pályázata volt, tehát nagyon erős az átfedés a két terület között.

Fontos elmondani, hogy a Kulturális alapra nemcsak civil szervezetek, de nonprofit gazdasági társaságok, magánszemélyek is pályázhatnak.

Az elnyert összeg akár Debrecen tematikájú műalkotások, kulturális produktumok létrehozására, kiadványok elkészítésére is felhasználható – emelte ki az alpolgármester, hozzátéve, Debrecen kulturális élete messze nem az önkormányzati intézmények hálózatát jelenti csupán, az önszerveződő közösségek is fontosak számukra.



Az eseményen elhangzott, a pályázatok közül a Civil alap leginkább a működési költségek finanszírozására összpontosít, míg az Ijfúsági, és Kulturális alap, valamint a sportfeladatok inkább projektek megvalósítását segítik. A pályázatokat április 4-ig várják.

PSZ