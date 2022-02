Sztojka Attila, a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója a csütörtöki átadón hangsúlyozta, 14 ember munkahelyteremtése is fontos. – 13 évvel ezelőtt ebben az országban az volt megfigyelhető, hogy emberek kiszolgáltatott élethelyzetben voltak, a származás nagyon komoly előítéleteket jelentett a társadalomban. Ehhez képest itt vagyunk, és a rászorulókból támogató emberek lettek – mutatott rá. Hozzátette, azokra az emberekre építenek, akik akkortájt még munkanélküliként kiszolgáltatott élethelyzetben tengődtek. A Nő az esély programban több mint ezer embernek tudtak munkát és képzést biztosítani, a résztvevőknek több mint 90 százaléka a program előtt munkanélküli volt. Sztojka Attila ismertette, Hajdú-Bihar megyében 86 ember foglalkoztatása valósulhatott meg, ők a támogatott időszak után is megállták a helyüket. A kormánybiztos hangsúlyozta, bár a tíz évvel ezelőtt elkezdett munka gyümölcse ma már kézzel fogható, a folyamat nem állhat meg.

Élni a lehetőséggel

Dr. Kovács Miklós, Báránd polgármestere arról beszélt, külön öröm volt, hogy a most bizonyítványkapó 14 fő fele bárándi munkavállaló lesz. – Ez a program az álláskeresők részére nemcsak egy esély, hanem egy óriási lehetőség is azáltal, hogy hosszú távon munkahelyet biztosít – hangsúlyozta. Hozzátette, településvezetőként az a feladatuk, hogy lehetőségeket teremtsenek az itt élők számára. – Több hasonló programmal próbálkozunk folyamatosan Bárándon és vonzáskörzetében. A magyar kormány és a Belügyminisztérium támogatásának köszönhetően most a tésztaüzemünk újraindításával és fejlesztésével hasonló konstrukcióban tevékenykedünk, de egy paradigmaváltást jelentett a településünk életében az iparterület létrehozása – részletezte. Dr. Kovács Miklós azt vallja, ha munka van, akkor minden van, s ha van lehetőség a helyben élők számára munkát teremteni, azzal élni kell.

A programban résztvevők a Debreceni Szociális Szolgáltató Központ (DSZSZK) bárándi telephelyén sajátíthatták el a tudást, Kiss Zoltán, a DSZSZK mb. intézményvezetője elmondta, 14 korábban hátrányos helyzetű ember tudást, tapasztalatot, a sikeres vizsgát követően pedig egy hosszú távra szóló hivatást kaphattak. Mint mondta, a program arra hivatott, hogy a hátrányos helyzetű térségben roma származású, vagy magukat romának valló munkanélküliek lehetőséget nyújtson a továbblépésre. Tudatta, a bizonyítvány megszerzése után abban az intézményben dolgozhatnak tovább, ahol az elméletet és a gyakorlatot elsajátították.

