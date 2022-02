Ilyen még nem volt Debrecenben: a Kortárs Könnyűzenei Egyesület és a szegedi PanoptikumArt közös szervezésében pénteken életnagyságú szobrokkal sétálhatunk a Kossuth téren. A Hajdú-bihari Naplónak nemrég Dobó Levente szobrászművész, a program kiötlője beszélt a rendhagyó kezdeményezésről. Az önmagát örökmozgó kreátornak nevező alkotó célja, hogy a szobrok ne csak a hagyományos kiállítóterekben, passzív képzőművészeti élményként legyenek a közönség tudatában, hanem minél több helyen, egyfajta interaktív eseménnyé változtatva a műalkotás környezetét, a modern hétköznapokba is jól beilleszkedjenek.

A közös kreativitás élménye boldoggá tesz

– Őszintén hiszek az alkotás erejében, hogy a közös kreativitás élménye olyan boldoggá tudja tenni az embereket, ami képes jobbá formálni a világunkat, ezért imádok szobrokat készíteni. Van egy régi családi fotónk, melyen rácsos ágyban állok egy régi téglaépítésű házban, és jól látszik, ahogy az ujjaimmal a vakolatban már kikapargattam néhány lyukat a falból. Alig voltam pár éves, de már bennem volt, hogy a kezembe kaparintott dolgokat a saját gondolataim szerint átalakítsam – idézte fel a kezdeteket.

Dobó Levente most is azt vallja, hogy bármit is csinált életében, mindig kiderült, hogy vissza kell térnie a szobrok, figurák készítéséhez.

– Amikor nem a szobrászattal foglalkoztam, utólag mindig kiderült, hogy akkor is olyasmit csináltam, ami szükséges és hasznos volt a mai énemhez. Visszatekintve jól látszik, hogy a mellékvágánynak hitt irányokra is nagy szükség volt, és szép lassan szerves részeivé váltak a mai egésznek – emlékezett vissza.

Egy alkotással akár gyógyítani is lehet

Szegeden lépten-nyomon lehet találkozni munkáival a felújított házak homlokzatain, belső tereiben, de Budapesten és más városokban is sokat dolgozott. A példaképeit, mint Chaplin, az impresszionisták, Borsos Miklós néhol lázadók, néhol újítok voltak, de mindig egy törekvés hajtotta belülről őket: olyan dolgokat hozni létre, olyan dolgokat adni az embereknek, melyek boldoggá teszik vagy gyógyítják őket. – Azt gondolom, egy alkotással vagy akár egy mély beszélgetéssel gyógyítani is lehet – fűzte hozzá.

Sétáltattak már szobrot a 92. Ünnepi Könyvhét alkalmából a Somogyi Károly Megyei és Városi Könyvtár vendégeként, Szegeden a Dugonics téren, emellett Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban szelfipontokat állítottak fel: Piszkos Fredet, Quasimodót és Chaplint. Az alkotások az anekdotákkal és érdekes beszélgetésekkel színesített szoborsétáltatás után később szelfipontként és szolgálnak az Incognito klubban, ahová péntek este nemcsak fotózkodni, hanem koncertre is várják a közönséget.

SZD