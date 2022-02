Nőtt a foglalkoztatottak száma

– 2010-ben Magyarország az ikerdeficit szélén és pénzügyi csődhelyzet előtt állt, rendkívüli módon elvesztette a gazdasági szuverenitását, külföldi hitelezőktől függött.

Néhány év alatt sikerült elérni, hogy az adósság jelentős része már hazai finanszírozásúvá vált, tehát a mozgásterünk, a gazdasági szuverenitás helyreállt, ennek meg is lett az eredménye

– húzta alá. Rámutatott, a hazai gazdasági stratégia a munkavállalás ösztönzésére, a támogatási rendszerekre alapoz. – A foglalkoztatásorientált növekedés meghozta hatását, hiszen rendkívüli módon megnőtt a foglalkoztatottak száma, viszont a következő időszak nagy kihívása, hogy ezt a létszámot hatékonyan és termelékenyen tudjuk foglalkoztatni. Ez a jövő sikerének a záloga – hangsúlyozta.

Miklóssy Ferenc kitért arra is, a gazdaságfehérítésben rendkívül nagy eredményt értek el, s ma már jelentősen egyszerűsödött az elszámolás. Mint mondta, nagy ellenállás volt az elektronikus számlázás bevezetése ellen, mely ma már természetes. – Ez óriási adótöbbletet eredményezett, ebből adódóan lehetőség lett a közterhek csökkentésére. Néhány év alatt a munkát terhelő járulék 28 és fél százalékról 13 százalékra csökkent. Jelentősen racionalizálták a hatósági eljárási rendszert, a kormányhivatal létrehozása és tevékenysége beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A vállalkozások támogatási rendszere az elmúlt időszakhoz képest széles körben nőtt, rengeteg támogatási forma van, de sajnos ezzel nem élünk megfelelően – fogalmazott.

A kamara is kezdeményezett

Hozzátette, kiemelkedőnek tartja a Széchenyi-hiteleket. – A megyében 2021-ben 1163 vállalkozó közel 25-27 milliárd forint kölcsönt vett fel, és 19 év alatt 11 ezer 500 vállalkozónak tudtunk segíteni, összesen 112 milliárd forinttal. Utólag megállapíthatjuk, hogy a Covid-helyzet kezelése is rendkívül racionális volt, hiszen nem engedett a kormány azon szirénhangoknak, hogy munkahelymegtartás nélkül kell a forrásokat felhasználni. Ebben a mi kamaránk is nagyon sok mindent kezdeményezett, és most ennek megvan az eredménye: nagyon sok munkahely maradt meg, és gyorsan, dinamikusan át tudunk állni a növekvő gazdaságra – összegezte. Kiemelte, a jövőben fontos ennek a stratégiának a folytatása, s örvendetes az is, hogy az elmúlt időszakban a stratégiai ágazatok nagy részét sikerült visszaszerezni.

Kiss Dóra