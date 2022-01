A Méliusz Juhász Péter Könyvtár által létrehozott bemutatót Fekete József, a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium igazgatója nyitotta meg. Mint felidézte, a saját életében is részese lehetett „A tornateremtől a dobogóig – diáksport a Tócóskert déli részén” történéseinek, hiszen például végzős középiskolásként a még át sem adott Kazinczy-iskolába járt szalagtűzőtánc-próbákra, majd pedig a pedagógusi pályáját is ott kezdte az 1980-as években. Az új lakótelep iskolájában csaknem 1900 gyerek tanult, az intézmény hamar túlterhelt lett, de ez a létszám a sportéletre is ösztönzőleg hatott. Általa ugyanis nagy volt a merítési bázis, sőt a fiatalok kondíciós alapja is jó volt. Az igazgató emlékeztetett arra is, hogy miként a város minden iskolájában, náluk is kialakultak rájuk jellemző, meghatározó sportágak. Esetükben ez az atlétika és a kézilabda lett, köszönhetően Dobszai Jenő igazgatónak, aki maga is testnevelő volt. Megtudtuk azt is, hogy az 1988-ban átadott Medgyessy-gimnáziumban a női futball, a torna, a kosárlabda, a floorball és a mozgásművészeti tevékenységek is a specialitások közé kerültek.

Uszodát szorgalmaztak

Fekete József igazgató a megnyitón elmondta azt is, hogy a tócóskerti 4 H Klub elnöke volt, és kezdeményezték a lakótelepi uszoda létrehozását, s gyűjtöttek össze rá 27 millió forintot.

A tárlat a Smaragd Delfin Úszóiskola sportolóinak teljesítményét, sporttörténeti munkásságát is bemutatja fotók és dokumentumok segítségével. Olyan kiemelkedő sportolók életével ismerkedhetnek meg az érdeklődők, mint Nagy Konrád gyorskorcsolyázó olimpikon és Juhász Ádám 44-szeres válogatott kézilabdázó. A csütörtöki eseményen közreműködött Csorba Gergő, gitárművész, a kiállítás pedig február 17-ig látogatható az István út 11. szám alatti intézményben.

Vass Attila