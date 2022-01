A karácsonyi ünnepkör egyik fontos eseménye a katolikusoknál és az ortodoxoknál az új év első napjaiban a házszentelés. Körösszegapátiban az ortodoxok már útnak indultak. Fontos kelléke a szertartásnak a szenteltvíz, amelyet a kántor visz magával egy edényben. A pap kezében van a kereszt, valamint a száraz bazsalikomból kötött csokor, amellyel a szenteltvizet szórja a házakra. A presbiter persellyel, a gyerekek pedig csengővel indulnak útnak, így csilingelés jelzi a híveknek, hogy közelednek hozzájuk.

Külön kérésük is lehet



Már korán reggel, nyolc óra után a templom harangja indítja őket útjukra, a település lakói pedig tárt kapukkal várják a házszentelőket. Égő gyertyával fogadják a vendégeket, majd a tisztelendő bejárja a ház helyiségeit, és szenteltvízzel meghinti az ott lakókat is. Külön kérésre még a gazdasági épületeket, illetve az ott lévő állatokat is megszentelik. Ez az esemény igen jelentős a pap és a hívek életében, hiszen ilyenkor – még ha csak rövid időre is, de – találkoznak. A házszentelők magukkal viszik a hívek számára az új esztendő román nyelvű falinaptárát. Alkalmas ez a helyzet arra is, hogy a pap betekintést nyerjen a hívek életkörülményeibe, továbbá lehetőséget teremt a beszélgetésre.

Vmirjáncki József