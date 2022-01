Megkezdődhet a Magyar Természettudományi Múzeum új, debreceni épületegységének az előkészítése, a részetekről pénteken számoltak a létesítmény tervezett helyszínén, az Oláh Gábor utcai futballstadion füves területén. Papp László polgármester felidézte: az önkormányzat december végén kötött támogatási szerződést a kormánnyal, mely 2,4 milliárd támogatást biztosít, hogy Debrecen a Természettudományi Múzeum megvalósításához szükséges előkészítő munkálatokat elvégezze. – Ezt jelenti, hogy a támogatói szerződés alapján részletes megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni, ennek alapján a kormány még döntési helyzetben van. Ezután tervpályázati eljárás következik, majd ha ez eredményes lesz, az engedélyes és a kiviteli tervek elkészítése következik – fejtette ki.

Hangsúlyozta:

a megvalósítás mindenképp többéves előkészítési folyamatot igényel, többek között a közbeszerzési eljárások miatt.

– Olyan javaslatot szeretnénk tenni a kormány asztalára, mely megkönnyíti majd a döntést. A megvalósítási terv minden részletére javaslatokat teszünk, ha ezt a kormány elfogadja, akkor folytatódhat a munka – mondta.

A kormány döntése alapján Debrecen városvezetősége két helyszínre tett javaslatot. Az egyik az Oláh Gábor utca, ahol a múzeum és egy kisebb raktárhelyiség épülne, a másik, nagyobb raktározási helyszín az apafai lőtér és környezete lesz, mely néhány perces autóútra érhető el a múzeum tervezett helyszínétől.

Forrás: Molnár Péter

A polgármester beszélt arról is, hogy a helyszín mellett több érv is szólt. Használaton kívüli, nagy kiterjedésű létesítményről van szó, az Oláh Gábor utcai futballstadion feladatát 2014-ben átvette a Nagyerdei Stadion, azóta üresen áll. Állami tulajdonú területről van szó, és mivel az Oláh Gábor utcai létesítményben az állam 5/12-ed részben tulajdonos, így legfeljebb a felülépítmények tekintetében van egyfajta elszámolási kötelezettsége, mivel az ingatlanok önkormányzati tulajdonban vannak. Természeti, erdei környezet veszi körül, ami a múzeum számára páratlan lehetőséget biztosít, mivel közvetlen kapcsolatban lesz a közeli állatkerttel, így a két intézmény is jól tud majd kommunikálni egymással. A közeli Főnix Aréna nagy parkolója lehetővé teszi, hogy ne vigyenek be nagy forgalmat a Nagyerdő ezen területére. Fontos szempont volt az egyetemi campusok közelsége, ez azért fontos, mert a Természettudományi Múzeum tudományos, kutatási hátterét biztosítani tudja a Debreceni Egyetem. Az intézmény felől már korábban érkezett olyan nyilatkozat, mely szerint a képzési és a kutatási háttérhez szükséges támogatást is biztosítani tudják.

– Debrecen kifejezetten jó helyszín, a város természettudományos tanulmányi és kutatásai folyamatainak, valamint a régiónak is óriási lehetőség a Természettudományi Múzeum – összegzett.

Kósa Lajos országgyűlési képviselő arra emlékeztetett, hogy a Természettudományi Múzeum Debrecenbe kiköltöztetése régóta napirendi kérdés, a kormány már korábban elkötelezte magát a témában. – A digitalizáció világában sokkal inkább természettudományos élményparkhoz fog hasonlítani, mint hagyományos múzeumhoz. Az interaktivitás, a digitalizáció és a közvetlen élményszerzés sokkal fontosabbá vált, mint a tudományos precizitás – mondta. Hozzáfűzte, hogy fontos volt az idegenforgalom szempontja is, mivel egy jól megépített természettudományos múzeum nagyon nagy látogatószámot vonzhat, ezért úgy kell majd megépíteni, hogy az egész országból ide vonzza majd a családokat. A honatya emlékeztetett arra is, hogy a Természettudományi Múzeumnak Debrecenben egyetem- és iskolavárosként nemcsak a tudományos, hanem az oktatási szerepe is kiemelkedő lesz.

SZD