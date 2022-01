Fél évszázaddal ezelőtt már költöztek a lakók a Fényes udvarba, mely a Boka Károly és a Karácsony György utcákkal alkotja a megyeszékhely első betonpaneles lakótelepét. Területük a Dobozi-lakótelep 1960-as években felépített régi övezetéhez kapcsolódik, annak része. (Debrecen első betonpaneles lakóháza azonban nem itt, hanem a Darabos és a Hunyadi utca sarkán áll.) A Dobozinak és környékének nevezetessége (volt): Meteor Mozi, „Demke”, Bocskai-iskola, „Landler”, „Ybl”, kiserdő, víztorony, „Don-kanyar”. A Fényesben 1971 végén került tető alá Debrecen akkori legnagyobb lakóháza; a 200 méter hosszú, 10 emeletes házban 330 lakás és 40 garázs található. Az egész létesítmény átadását 1972 első felére tervezték. A Napló akkori tudósítása szerint kiváló teljesítményekkel köszöntötte a karácsonyt a HÁÉV-es Mile Lajos fő-építésvezetősége, mivel a kollektívájuk december elején már elérte a 226 millió forintos termelési tervét: 1220 helyett 1300 lakást szereltek, hegesztettek és betonoztak. A Dobozi-lakótelepen (a régi temető helyén) a házgyári elemekből folyamatos termelésszervezéssel, két műszakban építették a házakat. 1972 legelején, újévi meglepetésként, már arról számoltunk be, hogy megtörtént 192 lakás műszaki átadása. A három lépcsőházas, 10 emeletes házgyári épületbe januárban költözhettek be az első boldog tulajdonosok. Az 50 évvel ezelőtti februárban pedig egész oldalas cikket is szenteltünk a lakótelepnek, melyet Bíró Márton, Boruzs Bernát, valamint Sum Mihály, Dorka Béla, Nagy Imre és sokan mások terveztek.