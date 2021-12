A sikeres pályázatnak köszönhetően – többek között – tankönyv születhet „Megelőző orvostan és népegészségtan” címmel, kötet jelenhet meg „Bevezetés a történettudományba, a történelemkutatás módszereibe és a közgyűjtemények használatába” címmel, és elkészülhet Magyarország orchideáinak atlasza (Atlas of Hungarian Orchids) is. Ismeretterjesztő kisfilmeket forgathatnak a korszerű 3D technikák orvosi alkalmazási lehetőségeiről, és nemzetközi konferenciát is rendezhet a Debreceni Egyetem „Zsoldosok és keresztesek (1202-1480)” témakörben, és ugyancsak nemzetközi szakmai tanácskozást a számelméletről Győry Kálmán, Pintz János és Sárközy András tiszteletére.