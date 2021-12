Az elismerést, ami a településen 2015 óta folyamatosan tartó munkát koronázza meg, jövő tavasszal veheti át Vig Szilárd, Konyár polgármestere.



A település első embere lapunk megkeresésére elmondta, nagyon örülnek a díjnak, ugyanakkor hozzátette, a fejlesztések szükségszerűek voltak. – A lakosság örült a folyamatos megújulásnak, éppúgy, mint az elismerésnek – mondta.

Látható a fejlődés



Elsorolni is hosszas, mi minden történt a Hajdú-Bihar megyei faluban az elmúlt évek alatt.



A mindegy 220 millió forintból felépült tornacsarnokot 2017-ben adták át, de épült szennyvíztisztító-telep csaknem 1,5 milliárd forintból, közel 800 millió forintból pedig utat korszerűsítettek Konyár és Derecske között. A belterületi utak sem maradtak járhatatlanok, azokat saját forrásuk mellett Belügyminisztériumi és Magyar falu programból nyert támogatásokból is fejlesztették. Emellett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatásából a védőnői tanácsadó, a fogorvosi és az orvosi rendelő épületét rendezték, valamint eszközöket is szereztek be a betegellátáshoz. Továbbá a polgármesteri hivatal épületének tetőszerkezetét korszerűsítették. Megszépült a faluház, a tájház és a Kurucz Albert Falumúzeum, továbbá az önkormányzat tulajdonában álló szolgálati lakás. Fejlődtek a külterületi utak: Hencida és Gáborján felé mintegy 2,5 kilométer hosszan szilárd burkolatú útfelújítás történt.

Nem ért véget



A MÁV-val közösen a vasúti peront magasították meg, illetve új térburkolatot kapott az állomás, aminek eredményeként mára mintegy 20 százalékkal nőtt az utasforgalom. Folyamatosan sikeres a közfoglalkoztatási program is Konyáron: a mezőgazdasági programban állattartás és növénytermesztés folyik, ehhez az önkormányzat felvásárolt, közel 20 ezer négyzetméter területű ingatlanállománya szolgál helyszínül.



A fejlesztések sora mostanra sem ért véget: jelenleg félkész állapotban van a helyi bölcsőde beruházása, és további pályázatokkal is készül a következő időszakra az önkormányzat. Vig Szilárd elmondta: Magyar falu programból a polgármesteri hivatal belső felújítását végzik el, TOP pályázati forrásból pedig a hivatal és a művelődési ház energetikai korszerűsítését tervezik. Emellett fontos a konyha épületének felújítása, és továbbra is prioritást élvez a belterületi utak fejlesztése.

BBI