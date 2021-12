A december vége tipikusan az az időszak, amikor a legtöbben közlekednek az utakon. Ilyenkor sokan családostul keressük fel a távolabb élő rokonokat, hogy a szeretet ünnepét együtt tudjuk tölteni. Megkerestük Ujhelyi Gergőt, az Ujhelyi-Autó Kft. igazságügyi műszaki szakértőjét, aki kérésünkre összegezte, a téli hidegben, egy hosszabb út előtt mit érdemes ellen­őrizni az autón.



Az első és legfontosabb, hogy mindig az évszaknak megfelelő autógumival közlekedjünk. Ezt fokozottan figyelembe kell venni azoknak, akik külföldre utaznak, ugyanis a kötelező téli gumi használatának elmulasztása súlyos bírságokat vonhat maga után. Mindemellett, főleg közvetlen utazás előtt ellenőrizzük az abroncsnyomást

– mondta. Hozzátette, ha esetleg havazik, jó, ha van nálunk vontatókötél és hólánc is.

Jégoldó és jégkaparó



Ujhelyi Gergő kiemelte, a hidegebb időszakokban folyamatosan pótoljuk az ablakmosó folyadékot, mindig legyen maximumra feltöltve, sőt legyen bekészítve tartalék is. – A folyadék mellett az ablaktörlőknek is nagy szerepük van télen, ugyanis ilyenkor számottevő csapadékra kell számítanunk. Meghatározó szerepük van a megfelelő látási viszonyok biztosításában, ezért is elengedhetetlen, hogy évszaknak megfelelőt használjunk. Ennek ellenére fontos, hogy jégoldó és jégkaparó is legyen nálunk, mivel az ablakra fagyott jeget nem tudjuk, illetve nem is ajánlatos ablaktörlővel eltávolítani – fűzte hozzá. Majd kitért az akkumulátorra, amiről sokszor hajlamosak vagyunk megfeledkezni. – Indulás előtt mindenképpen győződjünk meg, hogy az állapota kifogástalan. A gyenge akkumulátorok a zord hidegben képesek megadni magukat, ami miatt egyik pillanatról a másikra kellemetlen helyzetbe kerülhetünk. Éppen ezért, ha hosszabb útra készülünk, és arra gyanakszunk, hogy „betegeskedik” az aksi, akkor ne habozzunk, teszteljük! – hangsúlyozta.



– Napjainkban megannyi olyan eszköz áll rendelkezésünkre, amelyek sokat segíthetnek, ha nehéz helyzetbe kerülünk. Ne felejtsük otthon a pokrócot, a zseblámpát, és minimális szerszámkészlet is legyen nálunk. Mindemellett figyeljük az üzemanyagszint-jelzőt, ne az utolsó pillanatban tankoljunk. Bármikor dugóba keveredhetünk, ezért is ajánlatos néhány liter üzemanyagot magunknál tartani – fogalmazott.

NE