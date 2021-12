Az adventi fényvillamosok már megszokott és kedvelt év végi járműveknek számítanak Debrecenben. Most azonban „váratlanul” megjelent egy harmadik ünnepi kocsi is – mely egyebek mellett abban más, hogy a belsejét is alkalomhoz illően díszítették föl.

Ennek kapcsán a Napló arról is érdeklődött az üzemeltető DKV Zrt.-től, hogy miként született meg a dekorálás ötlete. Mint megtudtuk, a Fórum Debrecen kereste meg a társaságot, és a nagyszerűnek bizonyult kezdeményezés a több körös egyeztetések után zöld utat kapott a megvalósításra. Arról, hogy kiknek a munkáját dicsérik a belső díszítések, azt a választ kaptuk, hogy a külső és belső design elkészítése is az üzletház kreatív csapatának érdeme, és a díszítések teljes költségét is a cég fizette.