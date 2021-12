Nem akármilyen céllal fogtak puskát a karácsonyt követő napon a csökmői vadászok, ugyanis csatlakoztak az Országos Jótékonysági Vadászathoz. Nagy Tibor polgármester, aki egyben a Csökmői Sólyom Vadásztársaság titkára, az esemény indításaként felolvasta a vadásztársainak Fejes László üzenetét, melyben az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője köszönetét fejezte ki a résztvevők önzetlenségéért, amiért a kezdeményezés 34 helyszínének egyikén szolgálják a jó célt. Az aktuális vadászat segítségével beteg gyerekek gyógyulásához járultak hozzá, mégpedig korszerű orvosi eszközök vásárlásával. Mint azt Nagy Tibortól megtudtuk, idén az összadomány 35-40 millió forint között mozog. Hajdú-Bihar megyében most két vadásztársaság csatlakozott a felhíváshoz: a Csökmői Sólyom Vadásztársaság mellett a Polgármente Vadásztársaság vett még részt a jótékony eseményen.

A helyieket is támogatták

Csökmő polgármestere arról is beszámolt lapunknak, hogy igazán jó hangulatú vadászatot tudhatnak maguk mögött. Az időjárás nem volt kegyes hozzájuk: egész nap esős idő volt, ez pedig nemcsak kényelmetlen, de a vadászatnak sem igazán kedvező. Mégis kitartottak, ha másért nem, a nemes célért biztosan: a bevételt a debreceni Kenézy Gyula Kórház Gyermekosztályának ajánlották fel.

Forrás: Nagy Tibor-archív

A csökmői vadászok ráadásul még egy pluszjótékonykodást is kiterveltek, mégpedig, hogy a lőtt fácánok egy részét lekopasztva, konyhakész állapotban felajánlják helyi, rászoruló, gyermekes családoknak. Az adományok kiosztása jelenleg is szervezés alatt áll. Nagy Tibor szerint a karitatív tevékenység mellett a vadhús fogyasztását is népszerűsíthetik ezzel az akcióval. – Nagyon egészséges ételeket lehet belőle készíteni – jegyezte meg.

B. Kiss Andrea