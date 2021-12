A Debreceni Egyetem és az intézmény Tanárképzési Központjának oktatási és kutatási kínálatával ismerkedett szerdai látogatása során a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központjának delegációja.



A beregszászi magyar főiskola Felnőttképzési Központja alakulása, vagyis 2004 óta ápol szoros kapcsolatot a Debreceni Egyetemmel, hogy hallgatóinak, munkatársainak szakmai fejlődési lehetőséget biztosítson az oktatás, a képzés, a tudományos-, valamint kutatómunka terén. – A Debreceni Egyetem szinte második otthont biztosít számunkra, ezért mostani látogatásunk elsődleges célja, hogy kapcsolatainkat tovább bővítsük, ezúttal az intézmény tanárképzési kínálatának, felnőtt- és továbbképzési lehetőségeinek megismerésével – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Váradi Natália.



A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központjának vezetője – a DE egykori doktorandusza – örömmel jelentette be, hogy Ukrajnában a múlt héten született döntés a Magyarországon szerzett doktori diplomák honosításának kedvező lehetőségéről, ugyanis az ukrán kormány jóváhagyta a diplomák kölcsönös elismeréséről kötött ukrán–magyar szerződést, amelyre eddig akár éveket is várhattak mindazok, akik az anyaországban szerezték meg PhD-fokozatukat.

Forrás: unideb.hu



– A járványhelyzet az utóbbi időben korlátozta a személyes kapcsolattartást, ezért is örömteli a mostani alkalom, amikor lehetőséget tudunk teremteni arra, hogy bemutassuk a beregszászi főiskola munkatársainak, mit is tud nyújtani egyetemünk alap-, mester-, tanár és szakirányú továbbképzés terén egyaránt – fogalmazott köszöntőjében Bartha Elek. A DE oktatási rektorhelyettese előadásában az oktatási kínálaton túl bemutatta a kollégiumi, sportolási és szabadidős tevékenységek lehetőségeit is, amelyeket az intézmény a határainkon túlról érkező hallgatóknak tud nyújtani.



A Debreceni Egyetemen jelenleg 282 Ukrajnából érkezett hallgató folytatja tanulmányait.



– Kínálatunk szinte a teljes képzési palettát lefedi, hiszen az ókortörténettől az űrkutatásig terjed, ami mutatja, hogy intézményünkben mindenki megtalálhatja azokat a lehetőségeket, amelyek ma Magyarországon elérhetők – hangsúlyozta Forisek Péter. A DE Tanárképzési Központjának igazgatója előadásában elsősorban az egyetem tanároknak nyújtott továbbképzési lehetőségeit mutatta be. A szakmai találkozón az is elhangzott, hogy 2023-ban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történetében első alkalommal otthont adhat az Országos Tudományos Diákköri konferencia fizika, földrajz, matematika (FI-FÖ-MA) szekciójának.