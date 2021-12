A jelenlegi helyzetben azonban erre már pontos választ nem tud adni Kiss Tibor – legalábbis így nyilatkozott a település honlapján is közzétett hétértékelő összefoglalójában. – Csak az általam megítélt becslés alapján mondhatok egy megközelítő fertőzöttségi számot, ami szerintem több mint százra tehető – írta. Az azonban biztos, hogy vannak a betegek között gyerekek is. Jelenleg is három óvodás csoport és egy általános iskolás osztály van otthon. Karantén emellett érint más, önkormányzati fenntartású intézményt, valamint a polgármesteri hivatalt is.