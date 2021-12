Mint ismert, a nagyerdei Ötholdas Pagony helyén az előzőnél egy kétszer nagyobb játszótér épül, ahol többek között kávézó és 450 négyzetméteres zárt, rendezvényteremmel felszerelt központi épület is lesz. Az ingyenesen látogatható közösségi parkban olyan játék- és mászóelemek is helyet kapnak, amelyekkel akár a 15-16 évesek is szórakozhatnak. A kivitelezőnek hét hónap áll rendelkezésre a munkálatok befejezéséig, így az 1,1 milliárd forintból megújuló és bővülő, a régióban egyedülálló Sziget-kék már tavasszal fogadhatja a debreceni családokat.