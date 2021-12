– Aki segíteni szeretne, az behozhatja a szolgálathoz a felajánlását, illetve az egyik nagy üzletlánc helyi üzletében is leadhatja azt – mondta. – Elmondható, hogy a téglási lakosok akár az ünnepek alkalmával, de bármikor máskor is nagyon adakozóak. Magánszemélyek és vállalkozások is segítenek minden évben – tette hozzá.