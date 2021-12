Bár kétségtelenül túlsúlyban vannak a nehézségek, természetesen vidám történetek is akadnak a Civil Debreceni Állatmentők berkeiben. – Egyre többen fogadnak örökbe, vagy inkább úgy fogalmaznék, egyre többen inkább örökbe fogadnak, mint vásárolnak. Gyakrabban kapunk segélykéréseket is, az emberek mindinkább hajlandóak a nevüket adni ahhoz, hogy egy állaton segítsenek – fogalmazott Alexandra, aki maga is négy mentett kutyát nevel otthonában.

Fotó: Facebook / Civil Debreceni Állatmentők