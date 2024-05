A Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület (HSKME) először szervezte meg a „Hope for Life Search and Rescue Exercise” elnevezésű, könnyű városi kutató-mentő (USAR), műszaki mentő, keresőkutyás és egészségügyi tevékenységi nemzetközi gyakorlatát az egyesület és a HSKME csapatának 10 éves jubileuma alkalmából. A háromnapos találkozóra Máltáról és Romániából is érkeztek kutató-mentők, akik azért jöttek, hogy tapasztalatot cseréljenek a magyar szakemberekkel. Ottjártunkkor egy „magasból mentési beavatkozást” mutattak be a kutató-mentők, akik King, a keresőkutya segítségével találtak meg egy súlyosan sérült nőt egy leégett ház tetején, akit néhány perc alatt lehoztak onnan. A mentés nagyon élethű volt, és egyben meghökkentő, a keresőkutya pillanatok alatt megtalálta a mozdulatlanul fekvő sérültet, majd ugatással jelezte, a „feladat teljesítve”. A Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület (HSKME) nevével többször találkozhattak már a Haon olvasói, többek közt tavaly októberben megírtuk, a hajdúsági kutató-mentők kutyája találta meg a Nagyhegyesen elásott lengyel férfi holttestét. Az eset megrázta egész Hajdú-Bihar vármegyét, azonban akkor King nevét sokan megismerték, akit egyébként is igazi hősnek tartottak; de azt, hogy a beton alól is kiszagol egy holttestet, laikusként talán sokan nem hitték volna el.

Súlyosan sérült nőt talált meg egy kiégett ház tetején King, a keresőkutya Hajdúszoboszlón

Forrás: Kiss Annamarie

Súlyosan sérült nő a gyakorlaton, holttest a valóságban

Akkor az egyesület közösségi oldalára hivatkozva megírtuk, október 10-én 18.27 órakor kaptak felkérést a HBVM-i bűnügyi technikai osztály vezetőjétől, hogy nyújtsanak segítséget egy vélhetően elhunyt férfi felkutatásában Nagyhegyes külterületén. Felmerült a lehetősége, hogy az elhunyt bizonytalan vastagságú beton alatt van, így az egység egy élő ember és tetem keresésére kiképzett kutyával, beton vágására, bontására alkalmas technikai eszközökkel, két gépjárművel, öt fővel indult el a megadott helyszínre. Kiérkezésük után, az ott lévő rendőri vezetővel egyeztetve, először a kutyát indították el, hogy meggyőződjenek róla, valóban a területen van az elhunyt személy. Szinte másodpercekben volt mérhető a kutya indításától eltelt idő, máris jelezte, hogy amit gyanítottak, az igaz: elhunyt személy van a területen.