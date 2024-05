Szerda éjfélig több debreceni utcába is riasztották a tűzoltókat a vihar miatt, mert a mélygarázsokban az esővíz összegyűlt, a debreceni hivatásos tűzoltók szivattyú segítségével távolították el a vizet. Favágásra is hívták a tűzoltókat az éjszaka, több lehasadt ágat is eltávolítottak, hogy azok ne veszélyeztessék a gyalogos és közúti forgalmat. De ezek mellett liftbe szorult lakóhoz és közúti balesetek is siettek az egyenruhások szerdán – számolt portálunknak a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Ismét a baleseteké volt a főszerep

Szalagkorlátnak és villanyoszlopnak csapódott egy autó a 4-es számú főúton, Hajdúszoboszló közelében. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók az áramtalanításra avatkoztak be. Fotóriporterünk a baleset helyszínéről exkluzív helyszíni fotókkal és videóval is jelentkezett. Szerda hajnalban egy nyergesvonató egy személygépkocsival ütközött össze Hajdúböszörmény-Hajdúvid közelében. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított. Két autó ütközött össze Debrecenben, az István úton. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járműveket és áramtalanították azokat. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított. Kisbusz és egy tréler ütközött össze Berettyóújfalu közelében. A város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik a kisbuszt áramtalanították. A busz egyik utasát a mentőszolgálat kórházba szállította. Fotóriporterünk exkluzív helyszíni fotókkal jelentkezett a baleset helyszínéről. Biharugra és Körösnagyharsány között egy autó az árokba hajtott és egy betonoszlopot kidöntött, ezért riasztották a komádi önkormányzati tűzoltókat. Az egység áramtalanította a járművet.

Liftbe szorult emberhez is siettek a tűzoltók

Beszorult a liftbe egy ember a debreceni Bethlen utcában. A város tűzoltói liftkulcs segítségével szabadították őt ki. Egy családi ház kéményén ráadásul egy gólyafészekhez kellett feljutni a tűzoltóknak a debreceni Acsádi úton. A madárvédők kérték a tűzoltók segítségét, mert az ott lévő tojásokat le kellett menteni a fészekből – olvasható a katasztrófavédelem közleményében.